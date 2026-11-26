Wien (OTS) -

“Niedrige Energiepreise, qualifizierte Arbeitskräfte und ein leistungsfähiges Bildungssystem sind wesentliche Voraussetzungen für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort. Darüber hinaus müssen wir aber auch bestehende Maßnahmen auf ihre standortpolitischen Auswirkungen hin überprüfen”, betonte heute, Donnerstag, der ÖVP-Bundesratsfraktionsobmann Harald Himmer in der Aktuellen Stunde zum Thema “Teuerung bekämpfen und Standort stärken – Maßnahmen für eine positive Wirtschaftsentwicklung” im Bundesrat. Als konkretes Beispiel nannte Himmer die derzeit diskutierte Flugabgabe. “Es greift zu kurz, die Flugabgabe ausschließlich unter ökologischen Gesichtspunkten zu betrachten. Wenn Fluglinien auf nahe gelegene Flughäfen im Ausland ausweichen, hat das unmittelbare Auswirkungen auf unseren Wirtschafts- und Tourismusstandort.” Gerade für Wien als international bedeutende Kongress- und Tourismusdestination ist eine gute internationale Fluganbindung von zentraler Bedeutung.

Eine Senkung der Flugabgabe könnte zusätzliche Wertschöpfung generieren, Arbeitsplätze schaffen und damit wiederum zusätzliche Steuereinnahmen bringen, ist Himmer überzeugt. In diesem Zusammenhang unterstrich er die Bedeutung des konstruktiven Zusammenwirkens der politischen Kräfte. “Es geht darum, unterschiedliche Standpunkte zusammenzuführen und größtmögliche Schnittmengen für eine sinnvolle Standortpolitik im Interesse unseres Landes zu finden.”

Eine weitere zentrale Herausforderung für den Wirtschaftsstandort sieht Himmer in der rasanten Entwicklung der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz. “Die Veränderungen unserer Arbeitswelt und unserer Volkswirtschaft durch künstliche Intelligenz sind enorm. Viele dieser Herausforderungen werden wir nicht alleine auf nationaler Ebene bewältigen können. Europa muss den Anspruch haben, selbst zu einem maßgeblichen Akteur in diesem Bereich zu werden. Bei allen Herausforderungen dürfen wir auch die Chancen nicht aus den Augen verlieren. Österreich hat eine starke Exportwirtschaft, auf der wir aufbauen können. Mit Selbstbewusstsein, Investitionsbereitschaft und einer gemeinsamen europäischen Ausrichtung können wir die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes positiv gestalten”, so Himmer.

Der Vorarlberger ÖVP-Bundesrat Christoph Thoma hob anlässlich des 80-jährigen Bestehens der Sozialpartnerschaft deren Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung Österreichs hervor. “Das Miteinander der Sozialpartner hat wesentlich zum Wohlstand in unserem Land beigetragen. Dieses Miteinander muss wieder stärker auf die Tagesordnung.” Angesichts der bereits hohen Steuer- und Abgabenquote in Österreich erteilte Thoma der Einführung neuer Steuern, insbesondere von Erbschafts- und Substanzsteuern, eine klare Absage. Diese würden insbesondere auch die betriebliche Substanz belasten und damit Investitionen und Arbeitsplätze gefährden.

Leistbare Energie, weniger Bürokratie, die Aktivpension, eine weitere Senkung der Lohnnebenkosten sowie eine Budgetkonsolidierung mit Hausverstand sind wesentliche Bausteine zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. “Arbeiten wir gemeinsam daran, die besten Lösungen für Österreich zu finden. Was wir jetzt brauchen, sind Mut und Zuversicht, um die Zukunft unseres Landes zu gestalten”, so Thoma abschließend. (Schluss)