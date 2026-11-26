Wien (OTS) -

Im Naturhistorischen Museum Wien wurde eine neue Fliegenart entdeckt. Dafür mussten die Erstbeschreiber nicht in den Regenwald reisen, denn die Tiere lagen schon seit über 200 Jahren im Museum.

Manchmal findet man neue Arten nicht im Dschungel, sondern im Museumsarchiv. Genau das ist jetzt passiert: Die Forscher Marcelo Domingos de Santis und Alexssandro Camargo haben eine bisher unbekannte Raupenfliege erstmals beschrieben. Sie heißt Prophorostoma nattereri. Veröffentlicht wurde die Entdeckung 2026 in der Fachzeitschrift Evolutionary Systematics.

Gesammelt vor mehr als 200 Jahren

Gefangen wurden die Fliegen von Johann Natterer (1787–1843). Der Zoologe und Forschungsreisende im Auftrag Kaiser Franz I. gilt als einer der bedeutendsten österreichischen Naturforscher und Sammler des 19. Jahrhunderts. 18 Jahre lang, von 1817 bis 1835, bereiste Johann Natterer Brasilien. Seine Sammlungen sind heute wichtige Bestandteile des Naturhistorischen Museums und des Weltmuseums in Wien.

Er brachte eine riesige naturkundliche Sammlung mit: über tausend Säugetiere, mehr als 12.000 Vögel und 32.825 Insekten. Hinzu kamen Fische, Muscheln, Schnecken, Eingeweidewürmer, Eier, Samen, Mineralien etc. Diese Schätze gehören zum wissenschaftlichen Erbe des NHM Wien.

Zwischen dem Fang der Fliegen und ihrer Beschreibung als neue Art liegen mehr als 200 Jahre.

Warum alte Sammlungen so wertvoll sind

Museumssammlungen sind mehr als Erinnerungen an vergangene Expeditionen. Sie bewahren Belege für die Artenvielfalt der Erde, und darunter können Arten sein, die die Wissenschaft noch gar nicht kennt. Vielleicht sind manche davon an ihren ursprünglichen Fundorten inzwischen sogar ausgestorben. Besonders wertvoll ist die Fliegensammlung des NHM Wien. Fliegen ziehen weniger Aufmerksamkeit auf sich als beispielsweise Käfer oder Schmetterlinge; sie haben aber in vielen Ökosystemen entscheidende Funktionen. Die Sammlung des NHM Wien enthält viele sehr alte Exemplare, die die Forschung weiter bereichern kann. Der Fund zeigt, wie wichtig es ist, solche Sammlungen zu pflegen und zu erforschen.

„Naturkundliche Museen spielen in den Biowissenschaften eine enorme, oft übersehene Rolle. Ein erheblicher Teil unseres Wissens über Verbreitung, Vielfalt und Verwandtschaft heutiger und fossiler Organismen stammt aus der Untersuchung von Museumsobjekten. Da diese Daten weit in die Vergangenheit zurückreichen, dokumentieren sie historische Veränderungen und bilden damit die Grundlage für Modelle zukünftiger Entwicklungen. Auch das System der wissenschaftlichen Klassifikation und Nomenklatur, eines der wichtigsten Kommunikationsmittel der Biowissenschaften, geht auf die systematische Untersuchung von Sammlungsobjekten zurück; die Typusexemplare bleiben bis heute die verbindliche Referenz für Artnamen“, bekräftigt Marcelo Domingos de Santis und vermutet weiter, dass in den Regalen und Schubladen des Museums noch weitere Entdeckungen warten.

Zu den Forschern

Marcelo Domingos de Santis forscht seit 2025 als Assoziierter Wissenschaftler am Naturhistorischen Museum Wien. Sein Schwerpunkt sind südamerikanische Raupenfliegen. Gemeinsam mit Alexssandro Camargo, dem Kurator der Fliegensammlung des NHM Wien, hat er diese neue Art beschrieben.



Originalpublikation: Santis, M. D. & Camargo, A. (2026). A new species of Prophorostoma Townsend (Diptera, Tachinidae) collected by Johann Natterer during the Austrian scientific expedition to Brazil (1817–1835). Evolutionary Systematics, 10(2): 403–408.



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Wissenschaftlicher Rückfragehinweis

Dr. Marcelo Domingos de Santis

Dr. Alexssandro Camargo