Wien (OTS) -

Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Studentensprecher NAbg. Manuel Litzke und Medien- und Kommunikationswissenschaftler Stefan Weber kann unter diesem Link heruntergeladen werden:

https://fpoe.transfernow.net/dl/202611262DEMBOPJ/l5Wf3fKd

Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.