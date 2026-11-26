Wen (OTS) -

Die Gewerkschaft vida begrüßt die von Mobilitätsminister Peter Hanke angekündigten Maßnahmen zur Verstärkung der Sicherheits- und Kontrollteams im Nah- und Regionalverkehr der Ostregion sowie die geplante Meldeverpflichtung für Übergriffe auf Eisenbahnbedienstete. Vorgesehen sind ab 2027 rund 16 zusätzliche Mitarbeiter:innen und bis 2028 rund 40. Die geplante Meldeverpflichtung soll künftig auch körperliche Übergriffe, Verletzungen der sexuellen Integrität sowie bestimmte Angriffe wie Spucken oder das Anschütten mit Flüssigkeiten erfassen.

„Jeder zusätzliche Schritt zum Schutz der Kolleginnen und Kollegen ist wichtig und richtig. Besonders die Meldeverpflichtung ist aus unserer Sicht notwendig, damit Übergriffe nicht unter dem Radar bleiben und endlich ein vollständiges Bild der tatsächlichen Situation entsteht“, sagt Olivia Janisch, stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft vida und des vida-Fachbereichs Eisenbahn.

Für die vida steht jedoch fest, dass die jetzt angekündigten Maßnahmen nur ein Teil der notwendigen Verbesserungen sind. Der gemeinsam von ÖBB, Westbahn, den zuständigen Ministerien und den Sozialpartnern entwickelte 10-Punkte-Plan reicht von gemeinsamen lagebildbasierten Streifen über mehr Personaleinsatz, Bodycams und eine bessere Alarmierung bis zu Deeskalationstrainings und einem verstärkten Einsatz von Videotechnologie.

„Der 10-Punkte-Plan wurde bereits vor Monaten gemeinsam ausgearbeitet. Und eines war dabei von Anfang an klar: Es muss etwas passieren. Jetzt muss es darum gehen, aus Konzepten und Pilotprojekten konkrete Verbesserungen im Arbeitsalltag zu machen. Die wesentlichen Umsetzungsschritte müssen so schnell wie möglich auf Schiene gebracht und verbindlich umgesetzt werden. Unsere Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag im Zug, am Bahnhof und im direkten Kundenkontakt ihren Job machen und mit schwierigen Situationen und Übergriffen konfrontiert sind, müssen endlich spüren, dass die Maßnahmen genau dort ankommen, wo sie gebraucht werden“, betont Janisch.

„Sicherheit darf nicht am Papier enden. Entscheidend ist nicht, wie viele Maßnahmen beschlossen oder angekündigt werden, sondern was davon bei den Beschäftigten tatsächlich ankommt. Deshalb erwarten wir, dass jetzt Tempo gemacht wird und die vereinbarten Maßnahmen konsequent umgesetzt werden“, so Janisch abschließend.