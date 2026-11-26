Wien (OTS) -

“In Zeiten zunehmender Cyberangriffe, internationaler Konflikte und wachsender Spionagegefahr gilt es, sensible Informationen bestmöglich zu schützen. Die Volkspartei ist bei der Novelle zum Informationssicherheitsgesetz deshalb dafür eingetreten, Österreich gegen diese Bedrohungen besser zu wappnen und die Sicherheit unserer Bevölkerung und unseres Wirtschaftsstandortes zu stärken”, betont ÖVP-Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl anlässlich des heutigen Verfassungsausschusses. Ziel dabei ist es, bestehende gesetzliche Lücken zu schließen und einen einheitlichen Schutzstandard für klassifizierte Informationen zu schaffen. “Spionage und der unbefugte Zugriff auf sensible Informationen können nicht nur die Sicherheit unseres Staates und der Bevölkerung gefährden, sondern auch erheblichen wirtschaftlichen Schaden verursachen. Deshalb müssen wir sicherstellen, dass vertrauliche Informationen umfassend geschützt werden – unabhängig davon, ob sie aus Österreich oder von internationalen Partnern stammen”, sagt Gerstl. Nicht zuletzt bedeutet Sicherheit auch Schutz und Vertrauen – “nur wenn wir dafür Sorge tragen, ist Österreich auch für internationale Unternehmen als Standort attraktiv. Besonders in den Bereichen Rüstung und Sicherheit”.

Künftig sollen die unterschiedlichen Bestimmungen zum Umgang mit klassifizierten Informationen gebündelt und die Sicherheitsvorschriften auch auf Unternehmen und Forschungseinrichtungen ausgeweitet werden. Der ÖVP-Abgeordnete weiter: “Dabei sollen klare Voraussetzungen für die Weitergabe sensibler Informationen gelten und entsprechende Sicherheitsüberprüfungen gewährleisten, dass diese nicht in falsche Hände geraten. Wer klassifizierte Informationen unbefugt weitergibt oder verwertet und damit schutzwürdige Interessen gefährdet, muss künftig mit Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren rechnen.” Die journalistische Entgegennahme, Auswertung und Veröffentlichung solcher Informationen bleiben geschützt, sofern keine Anstiftung zur unbefugten Weitergabe vorliegt. “Die Volkspartei steht für einen starken, handlungsfähigen Staat, der seine Bürgerinnen und Bürger schützt und die Sicherheit unseres Wirtschaftsstandortes gewährleistet. Wir schaffen klare Regeln, schließen Sicherheitslücken und setzen ein deutliches Zeichen gegen Spionage und den Missbrauch sensibler Informationen”, unterstreicht Gerstl abschließend. (Schluss)