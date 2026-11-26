Wien (OTS) -

Wie die Umweltorganisation VIRUS mitteilt, stehe die seit September laufende Ausschreibung des Hauptbauloses der S1-Nord mehrfach unter keinem guten Stern. Sprecher Wolfgang Rehm: „Rechtliche Mängel, die jedenfalls aktuell und vielleicht auch dauerhaft den Lobautunnel verunmöglichen, betreffen auch diese Autobahnsackgasse und ist dort keineswegs die propagierte Rechtssicherheit gegeben. Der Versuch, hier mit einer Flucht nach vorne Tatsachen zu schaffen, sollte besser heute als morgen abgeblasen werden.“

Im dazu laufenden Vorabentscheidungsverfahren beim Europäischen Gerichtshof in der Rechtssache C-189/25 „VIRUS II“ sei das Urteil aber noch ausständig und wäre es weise, diese Entscheidung jedenfalls abzuwarten. Die Ausschreibung selbst gestalte sich offenbar mühsam und umständlich und erinnere damit an das vergangene UVP-Genehmigungsverfahren. „So mussten die Ausschreibungsunterlagen bereits zehnmal berichtigt und die Angebotsfrist zweimal verlängert werden,“ weiß Rehm. Es gehe dabei nur um den Freilandabschnitt der S1 zwischen Süßenbrunn und der Anschlussstelle Groß-Enzersdorf, für den offiziell 500 Millionen Euro veranschlagt worden wären. „Es wäre ein Schildbürgerstreich der Sonderklasse, eine höchstrangige Sackgasse ohne verkehrliche Funktion zu errichten. Die geplanten Fortsetzungen hängen überall noch in den Genehmigungsverfahren, für den Lobautunnelabschnitt mit einer Ausnahme noch in allen,“ so Rehm. Acht Genehmigungsanträge seien hier noch offen und könnten - wenn überhaupt - jedenfalls bis zum Urteil der Europäischen Höchstrichter keine weiteren Bewilligungen erteilt werden. Entscheide der EuGH wie in der Mehrzahl der Fälle so, wie es die hier bereits seit Mai vorliegenden Schlussanträge der Generalanwältin empfehlen, dann könnte der grundlegende europarechtliche Mangel endgültig nicht mehr geleugnet werden, wie es das Verkehrsministerium und Asfinag immer noch versuchen. „Unter Berücksichtigung dieses Mangels bewegt sich die Asfinag auch bei der „Freiland- S1“ laut vorliegendem Rechtsgutachten trotz vorhandener Bescheide außerhalb ihres gesetzlich festgelegten Unternehmensgegenstandes und ist die Rechtmäßigkeit des Vorhabens dadurch bedroht,“ so Rehm. Im nicht unwahrscheinlichen Fall des Scheiterns könnten somit allseits frustrierte Aufwendungen drohen. Diesfalls könne es - abseits resultierender zusätzlicher Kostenbelastungen für die Bundesstraßenverwaltung - auch mit Aufwand und Risiken verbunden sein, Ansprüche gegen diese geltendzumachen und in Folge auch durchzusetzen. „Es wäre somit mehr als vorteilhaft, derartige Situationen gar nicht erst eintreten zu lassen. Hier sind nun Minister Hanke und die Asfinag gefordert und sollten schnellstmöglich die Reißleine ziehen,“ so Rehm abschließend.