Wien (OTS) -

Michael Bernhard, Bundessprecher UNOS – Unternehmerisches Österreich, erkannte die bisherigen Reformschritte innerhalb der Wirtschaftskammer ausdrücklich an. Die Verkleinerung des Generalsekretariats, die Rücknahme der Erhöhung der Funktionsbezüge sowie die Compliance-Richtlinie und die Haushaltsordnung seien wichtige und notwendige Maßnahmen gewesen. Die angekündigten Einsparungen von 100 Millionen Euro bis 2030 seien für die Mitglieder allerdings zu wenig spürbar. Bernhard bekräftigte die Forderung nach Abschaffung der Kammerumlage 2 und einer Reduktion der Kammereinnahmen um jährlich 500 Millionen Euro. Dazu brauche es eine stärkere Fokussierung auf den gesetzlichen Auftrag der Interessenvertretung, eine Straffung der Organisationsstrukturen einschließlich der Abschaffung der Landeskammern sowie einen entsprechenden Personalabbau. Die Senkung der Lohnnebenkosten sei erfreulich, könne aber nur ein erster Schritt sein. Angesichts der geringen Wahlbeteiligung sprach sich Bernhard zudem für eine Reform des Kammerwahlrechts aus. Den vorliegenden Konsensantrag werde seine Fraktion nicht unterstützen, sei aber weiterhin bereit, konstruktiv an der Reform mitzuarbeiten. „Bis jetzt sind diese Schritte für uns zu zaghaft“, so Bernhard, der für die weiteren Verhandlungen mehr Mut zu grundlegenden Veränderungen einforderte.

Tanja Graf, Generalsekretärin des Österreichischen Wirtschaftsbundes (ÖWB), sprach sich angesichts der angespannten Konjunktur für gezielte Impulse wie eine Sonderabschreibung, eine höhere Forschungsprämie und beschleunigte Verfahren aus. Dringend notwendig sei ein massiver Entlastungsschub beim Bürokratieabbau. „Unsere Unternehmer brauchen Luft zum Atmen.“ Graf forderte mehr Fairness gegenüber betrieblichen Leistungsträgern und konsequentes Vorgehen gegen Sozialleistungsmissbrauch. Der Wirtschaftsbund habe den von WKÖ-Präsidentin Martha Schultz angestoßenen Reformprozess konsequent mitgetragen. Als wesentliche Ergebnisse nannte Graf das ausgeglichene Budget, den Abbau von 200 Mitarbeitern der WKÖ, die Straffung von Organisationsstrukturen, dauerhafte Entlastung der Mitgliedsbetriebe um jährlich 100 Mio. Euro ab 2030, die Neuregelung und Begrenzung der Rücklagen, einheitliche Compliance-Regeln für alle Mitarbeitenden und Funktionäre sowie mehr Transparenz durch einheitliche Rechnungsabschlüsse und Informationen über Immobilien, Beteiligungen und Rücklagen. „Denn jeden Euro, über den wir hier entscheiden, hat ein Unternehmer vorher erwirtschaftet.“ Graf appellierte an die Fraktionen, die am Verhandlungstisch gelebte Wertschätzung auch in der öffentlichen Diskussion beizubehalten und Verantwortung für gemeinsam erarbeitete Reformergebnisse zu übernehmen. Ziel seien bessere Services und noch wirksamere Interessenvertretung, denn: „Unsere Stärke liegt darin, wie viel wir für unsere Mitglieder bewegen können.“

Bernd Hinteregger, Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes (SWV), sieht im gemeinsamen Reformantrag von Wirtschaftsbund, SWV und Liste Industrie einen wesentlichen Reformfortschritt und ein Signal für Verantwortung, Gesprächs- und Kompromissbereitschaft. Wesentlich für die Zustimmung des SWV: „Ohne ordentliches EPU-Paket gibt es für uns keine echte Wirtschaftskammerreform.“ Für die 376.000 Ein-Personen-Unternehmen (EPU) fordert Hinteregger einen einheitlichen Zielkorridor von 119 Euro bei der Grundumlage, einen bundesweiten Härtefallfonds, zielgerichtete Unterstützung durch eine EPU-Serviceoffensive und bessere Vernetzungsmöglichkeiten. Auch die Bundesregierung sei gefordert, Verbesserungen zu schaffen - etwa bei der sozialen Absicherung von EPU, mit der Anhebung der Kleinunternehmergrenze auf 85.000 Euro und Erleichterung von Betriebsübergaben. „Wer alles alleine machen muss, darf nicht alleine gelassen werden“, so Hinteregger. Dem vorgelegten Plan zur Umsetzung der Rechnungshof-Empfehlungen schenke der SWV Vertrauen. Man werde die Umsetzung aber genau verfolgen. Kritik übte Hinteregger am Vorgehen von Freiheitlicher Wirtschaft, UNOS und Grüner Wirtschaft, denen er politische Inszenierung via Medien vorwarf. Bei deren Reformanträgen werde sich der SWV deshalb der Stimme enthalten. Für die noch offene Wahlrechtsreform pocht Hinteregger auf die Verbesserung der Wahlkarte. Entscheidend für den Erfolg der Wirtschaftskammer-Reform sei nicht, wie groß die Organisation ist, sondern welchen Nutzen sie für die Mitglieder bringt.

Georg Kaltschmid, neuer Bundessprecher der Grünen Wirtschaft, würdigte bei seinem ersten Auftritt in dieser Funktion im Wirtschaftsparlament der WKÖ die bisherigen Reformschritte, bezeichnete das vorliegende Ergebnis nach einem Jahr Reformarbeit jedoch als peinlich. Die Wahlbeteiligung von 26,5 Prozent wertete er als deutliches Feedback der Unternehmer:innen an eine zu große und intransparente Kammerorganisation. Weiteren Reformbedarf sah er bei den Strukturen, beim Wahlsystem, bei den Finanzen und bei der Machtverteilung. Angesichts des raschen Wandels durch künstliche Intelligenz müsse die Kammer die Sorgen der Betriebe ernst nehmen – insbesondere in jenen Branchen, in denen Unternehmer:innen um ihre wirtschaftliche Existenz bangen, weil KI zunehmend ihre bisherigen Aufgaben übernimmt. Kaltschmid forderte zudem eine bessere soziale Absicherung für Selbstständige bei Krankheit, Überlastung und in Krisen. Beim Klimagesetz habe die Wirtschaftskammer gebremst. Ihre Aufgabe sei es, die Betriebe bei der ökologischen Wende zu unterstützen und ihnen Orientierung sowie verlässliche Rahmenbedingungen zu bieten. Die Grüne Wirtschaft werde weiter konstruktiv an der Kammerreform mitarbeiten, sagte Kaltschmid. „Aber wir werden keine Scheinreform durchwinken, die hinter ihren Möglichkeiten und vor allem hinter den Erwartungen der Unternehmer:innen zurückbleibt.“

Reinhard Langthaler, Generalsekretär der Freiheitlichen Wirtschaft (FW), forderte eine stärkere Interessenvertretung gegenüber der Politik. Bereits die Ankündigung neuer Steuern und bürokratischer Auflagen hemme Investitionen. Die Wirtschaftskammer müsse daher frühzeitig gegen zusätzliche Belastungen und Gold Plating auftreten. Als wirtschaftspolitische Forderungen nannte Langthaler kalkulierbare Energiepreise, steuerliche Anreize für reinvestierte Gewinne, die Abschaffung des ORF-Beitrags für Unternehmen sowie eine Senkung der Lohnnebenkosten. Bei der Wirtschaftskammerreform müsse sichergestellt werden, dass die angekündigten Einsparungen tatsächlich bei den Mitgliedern ankommen. Langthaler bekräftigte die Forderung nach dem Prinzip „Ein Betrieb, ein Beitrag“ und verlangte mehr Transparenz hinsichtlich der Kosten und Einsparungspotenziale innerhalb der Organisation. Zudem sprach er sich für eine Reform des Kammerwahlrechts mit direkten Wahlmöglichkeiten sowie eine Stärkung der Kontrollrechte von Minderheiten aus. Für die Umsetzung der Reformmaßnahmen brauche es einen verbindlichen Zeitplan mit klaren Verantwortlichkeiten. Eine weitere Mitarbeit in der Reformgruppe in ihrer bisherigen Form schloss Langthaler aus. „Die Wirtschaftskammer muss so gut arbeiten, dass jeder Unternehmer gerne freiwillig Mitglied wäre“, so Langthaler.

Für die „Liste Industrie“ in der Wirtschaftskammer Österreich warnte Sigi Menz bei der Sitzung des WKÖ-Wirtschaftsparlaments vor weiteren Arbeitsplatzverlusten in der Industrie und bei ihren Zulieferern. Trotz des Anstiegs des Konjunkturbarometers der Industriellenvereinigung von 4,9 auf 8,3 Punkte bleibe die Erholung schwach: „Wir wachsen – aber zu langsam.“ Als strukturelle Belastungen nannte Industrie-Repräsentant Menz, auch Obmann der WKÖ-Bundessparte Industrie, hohe Energie- und Arbeitskosten sowie übermäßige Bürokratie. Er forderte weniger Regulierung, niedrigere Lohnnebenkosten, zusätzliche Investitionsanreize und günstigere Energie durch marktwirtschaftliche Maßnahmen. Reformen im Pensions- und Gesundheitswesen sowie im Föderalismus sollten budgetären Spielraum für Entlastungen schaffen. Den Reformkurs von WKÖ-Präsidentin Martha Schultz unterstütze die Industrieliste ausdrücklich und forderte auch die Landeskammern auf, ihre Strukturen zu überprüfen. Das angekündigte 100-Millionen-Euro-Paket sei ein erster Schritt. Für die Unternehmen, die die Kammer maßgeblich finanzieren, müsse die Beitragsbelastung dauerhaft um mindestens 30 Prozent sinken. Bei den Kammerumlagen 1 und 2 entspreche das einer Entlastung von mehr als 210 Millionen Euro. Gesetzlich bedingte Mehreinnahmen seien zusätzlich zurückzugeben. Zugleich forderte „Liste Industrie“ einen jährlichen Mindestbeitrag von 300 Euro zur Finanzierung des Kammersystems für jedes Unternehmen, einschließlich Ein-Personen-Unternehmen. (PWK648/NIS/JHR/HSP)