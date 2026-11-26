Wien (OTS) -

Anlässlich der heutigen Sitzung des ORF-Stiftungsrats, der die Finanzplanung mit Millionenverlust und Stellenabbau beschließen soll, übt die stv. Klubobfrau und Mediensprecherin der Grünen, Sigi Maurer, scharfe Kritik an der Bundesregierung: „ÖVP, SPÖ und NEOS haben dem ORF ab 2027 den Bundeszuschuss von 93 Millionen Euro jährlich gestrichen und die ORF-Beiträge bis einschließlich 2029 eingefroren. Die Rechnung dafür liegt jetzt auf dem Tisch: 37 Millionen Euro Verlust im kommenden Jahr und 347 Vollzeitstellen weniger bis 2029. Das ist kein Sparpaket, das ist ein Kahlschlag. Die Regierung sollte augenblicklich damit aufhören, aus Angst vor der FPÖ deren Agenda zu befeuern.“

Denn die Konsequenzen dafür muss das Publikum tragen, so Maurer: „Die Menschen in Österreich vertrauen den Informationen des ORF und sie haben ein Recht auf unabhängige Information. Dieses Vertrauen ist über Jahrzehnte gewachsen, und es ist die Grundlage dafür, dass sich die Bevölkerung in Krisenzeiten, vor Wahlen und im Alltag auf verlässliche Nachrichten stützen kann.“

Maurer fordert die Regierung auf, den heimischen Medienstandort in Zeiten der Bedrohung durch Big-Tech Plattformen zu stärken, nicht auszuhöhlen: „Gerade in Zeiten von Desinformation und der Macht internationaler Plattformen braucht Österreich einen starken, unabhängigen und verlässlich finanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Regierung muss die Finanzierung langfristig absichern und darf die Qualität des ORF nicht laufend gefährden.“