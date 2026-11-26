Wien (OTS) -

„Die Spritpreisbremse wird mit Ende November auslaufen. Die Regierung schafft es nicht – trotz Rekordgewinnen bei den Öl-Multis – die Margen zu begrenzen. Das heißt: Zur Kasse werden wieder die Menschen gebeten, die sich mit höheren Tankkosten herumschlagen müssen. Während die Öl-Multis also wieder fette Gewinne machen, zahlen die Menschen drauf. Das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Hinzukommt, dass auch die Senkung der Elektrizitätsabgabe mit Ende des Jahres auslaufen wird. Auch das wird die Preise für Strom sprunghaft verteuern“, kritisiert Jakob Schwarz, Sprecher für Budget und Steuern der Grünen.

„Alleine die gesenkte Elektrizitätsabgabe hat die Inflation um 0,1 Prozentpunkte gesenkt. Die Spritpreisbremse hat weitere 0,2 Prozentpunkte beigetragen. Jetzt macht die Regierung den gleichen Fehler wie 2025, als sie alle inflationsdämpfenden Maßnahmen gleichzeitig auslaufen hat lassen. Das Ergebnis war der sprunghafte Anstieg von 2 Prozent im Dezember 2024 auf 3,2 Prozent im Jänner 2025. Die Regierung lernt nicht aus ihren eigenen Fehlern“, hält Schwarz fest.

„Die Regierung führt nun mit dem Industriestrompreis, dem Stromkostenausgleichgesetz und dem Strompreiskrisenmechanismus komplizierte Maßnahmen ein, die ähnlich viel kosten, aber komplizierter sind und die Inflation weniger senken. Es ist völlig unverständlich, dass die Regierung so vorgeht anstatt eine sinnvolle Maßnahme zu verlängern. Außerdem erlaubt sie den Öl-Multis weiter Milliardengewinne auf Kosten der Autofahrer:innen in Österreich. Dieses Hin-und-Her bei der Inflationsbekämpfung zeigt die Planlosigkeit der Regierung“, meint Schwarz abschließend.