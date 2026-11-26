Wien (OTS) -

„Da reibt man sich ja verwundert die Augen. Die Systempolitiker quer durch Europa trichtern der Bevölkerung seit Jahren ein, dass Abschiebungen nach Syrien aus Sicherheitsgründen ein Ding der Unmöglichkeit sind. Und gleichzeitig nehmen jetzt kommerzielle Airlines den regulären Linienbetrieb nach Damaskus auf. Das sind gute Neuigkeiten: Die ‚Airbert One‘ kann also abheben!“, so heute FPÖ-Bundesparteiobmann und Klubobmann NAbg. Herbert Kickl angesichts der Ankündigung mehrerer Fluggesellschaften, künftig wieder regelmäßige Direktflüge in die syrische Hauptstadt Damaskus anzubieten.

Für Kickl stürze damit das Asyl-Kartenhaus zusammen, das die heimische Einheitspartei unter Federführung der ÖVP im Schulterschluss mit ihren europäischen Pendants aufgebaut hat. „Die einzig logische und selbstverständliche Konsequenz, die daraus folgt: Alle illegalen Migranten, die seit 2015 zu uns gekommen sind, können jetzt zurück in die Heimat geschickt werden. Oder dienen diese Verbindungen am Ende nur dazu, dass angebliche Flüchtlinge bequem in den Heimaturlaub fliegen können, um sich danach wieder in der sozialen Hängematte in Europa und Österreich ausruhen zu können?“

Der FPÖ-Klubobmann verwies in diesem Zusammenhang auch auf die jüngsten Vorstöße von ÖVP-Bundeskanzler Stocker im Zusammenhang mit dem „Ruanda-Deal“, der sich nun angesichts dieser Entwicklungen als völlige Nebelgranate offenbare. „Dieser schwindelige Ruanda-Deal soll nur von der eigenen Handlungsunfähigkeit ablenken. Anstatt sich für etwas abfeiern zu lassen, das in der Praxis ohnehin keine Auswirkungen haben wird, außer immense Kosten für den Steuerzahler zu verursachen, sollte die Volkspartei endlich in der Realität ankommen. Die Lösung liegt auf der Hand: Wir brauchen keine teuren Afrikadeals, wir brauchen Flugzeuge, die in Wien starten und illegale Einwanderer direkt nach Damaskus bringen! ÖVP-Innenminister Karner hat das nach dem Sturz des Assad-Regimes im Dezember 2024 bereits vollmundig angekündigt – wie so oft in der ÖVP-Asylpolitik blieb es bei Ankündigungen.“

Abschließend forderte der Kickl ein sofortiges Ende der Ausreden und die umgehende Aufnahme von direkten Rückführungen. „Es gibt jetzt keine rechtlichen oder moralischen Ausflüchte mehr. Wer jetzt noch zögert, der beweist endgültig, dass er ein unterwürfiger Handlanger der Asylindustrie ist. Wenn die verantwortliche Volkspartei nicht kann oder will, dann soll sie endlich den Platz räumen. Wir stehen bereit, um den Systemwechsel auch in der Migrationsthematik endlich einzuleiten. Die ‚Airbert One‘ steht in den Startlöchern!“