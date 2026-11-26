Wien (OTS) -

„Österreich hat eines der teuersten Gesundheitssysteme Europas. Wir geben pro Kopf rund 5.300 Euro für Gesundheit aus, liegen bei den gesunden Lebensjahren aber nur im EU-Mittelfeld. Das zeigt: Es braucht dringend strukturelle Reformen, die sicherstellen, dass das viele Geld auch bei den Menschen ankommt“, sagt Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen.

Statt die notwendigen Veränderungen gemeinsam voranzutreiben, bleibt Gesundheitsministerin Schumann bisher aber konkrete Gespräche schuldig. Mit der Opposition hat bis heute kein einziges Gespräch zum Stand der Gesundheitsreform stattgefunden. „Wer ein Gesundheitssystem für die nächsten Jahrzehnte reformieren will, muss alle an einen Tisch holen. Stattdessen erfahren wir aus den Medien von möglichen Plänen der Ministerin. So schafft man weder Vertrauen noch eine tragfähige Mehrheit“, kritisiert Schallmeiner.

Gerade weil eine ehrliche Reform, die bei den Patient:innen ankommt, auch Zweidrittelmehrheiten im Nationalrat brauchen würde, ist die Einbindung der Opposition unerlässlich. Es sei denn, die angekündigte Reform wird reine Kosmetik und zementiert den bestehenden Status Quo ein. „Die Menschen brauchen bessere Versorgung und ein Gesundheitssystem, das seine enormen Mittel effizient einsetzt. Dafür braucht es eine Ministerin, die gestaltet, Verantwortung übernimmt und Gespräche führt und nicht nur Ankündigungen macht. Das Angebot zu reden steht. Jetzt muss Ministerin Schumann endlich liefern.“