Wien (OTS) -

Der frühere Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ließ bei der Sitzung des Pilnacek-Untersuchungsausschusses am Donnerstag keinen Kameraschwenk im Ausschusslokal zu. Auch von Nehammer gibt es daher nur Video- und Fotoaufnahmen im Vorbeihuschen an Fotografen und Kameraleuten. Er steht damit in einer Reihe mit dem amtierenden Bundeskanzler Christian Stocker, Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler und Innenminister Gerhard Karner.

Dieses Verhalten hoch- und höchstrangiger Funktionsträger war diese Woche auch Thema bei der Generalversammlung der Vereinigung der Parlamentsredakteurinnen und -redakteure. Die Politikjournalistinnen und -journalisten führender österreichischer Medien fordern künftige Auskunftspersonen auf, zur früheren Praxis des Kameraschwenks im Ausschusslokal zurückzukehren und diese Form der Message control zu unterlassen.

„Die Möglichkeit, den Kameraschwenk abzulehnen, sollte Auskunftspersonen schützen, die nicht im öffentlichen Rampenlicht stehen. Auf führende Politikerinnen und Politiker trifft das nicht zu, egal ob sie noch im Amt sind oder nicht. Bei anderen Anlässen suchen sie Öffentlichkeit und Kameras geradezu“, sagt Claudia Dannhauser, Vorsitzende der Vereinigung.

Den Kameraschwenk verweigerten bei früheren Ausschüssen auch schon Personen aus anderen Parteien, Ex-Kanzler Christian Kern (SPÖ) etwa. Oder FPÖ-Chef Herbert Kickl: Er kam am 11. April 2024 extra über den zweiten Eingang ins Ausschusslokal und konnte daher nicht in der Rolle als Auskunftsperson fotografiert oder gefilmt werden. Er gab dann zwar ein Pressestatement zum Ausschuss ab, allerdings nur im neutralen Setting des „Auditoriums“ im Parlament.