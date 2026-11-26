Wien (OTS) -

Deutschlands Kultur- und Medienstaatsminister Wolfram Weimer und Österreichs Staatssekretär für Digitalisierung Alexander Pröll haben heute bei einem gemeinsamen Treffen im Bundeskanzleramt in Wien ihre Initiative „TikTok europäisch denken“ bekräftigt. Ziel ist eine europäische Eigentümerstruktur für das Europageschäft von TikTok und europäische Verantwortung für die zentrale technologische Infrastruktur – vom Empfehlungsalgorithmus bis zum Datenzugriff.

TikTok erreicht in Europa rund 200 Millionen Menschen, etwa ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland und Österreich nutzt die Plattform. Damit ist TikTok ein zentraler Ort der öffentlichen Meinungsbildung – vor allem für junge Menschen.

„Wer die Plattform kontrolliert, kontrolliert, was Millionen Europäerinnen und Europäer sehen, denken und teilen. TikTok ist längst kein Spielzeug mehr, sondern Infrastruktur unserer Demokratie. Diese Infrastruktur darf nicht in der Hand eines geopolitischen Systemkonkurrenten bleiben“, so Staatssekretär Alexander Pröll.

Staatsminister Wolfram Weimer: „Jetzt ist Europa am Zug. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit weiteren europäischen Partnern die Systemfrage zu TikTok zu stellen. Wir haben es bei TikTok mit grundlegenden sicherheitspolitischen Risiken für Europa zu tun, die wir viel zu lange unterschätzt haben und es teilweise immer noch tun. Das alles betrifft unmittelbar die Unabhängigkeit unserer demokratischen Öffentlichkeit.“

Regulierung allein reicht nicht

Die Europäische Kommission führt gegen TikTok Verfahren nach dem Digital Services Act, zuletzt mit vorläufigen Feststellungen vom 6. November 2026 zur algorithmischen Verstärkung potenziell schädlicher Inhalte. Für Weimer und Pröll beantworten diese jedoch nicht die Grundfrage, wer die Plattform tatsächlich steuert.

„Regulierung ohne Kontrolle ist wie ein Schloss ohne Schlüssel. Entscheidend ist nicht nur, wem die Anteile gehören, sondern wer den Algorithmus betreibt, wer Updates freigibt und wer auf die Daten zugreift. Das muss in Europa passieren“, betont Pröll.

„Europa darf nicht länger zuschauen, wie seine digitale Öffentlichkeit von außen gesteuert wird. Wir brauchen eine europäische Lösung, die Datenschutz, Medienvielfalt und Jugendschutz wirksam durchsetzt“, so Weimer.

Aus zwei Ländern soll eine europäische Allianz werden

Staatsminister Weimer hat die Initiative bereits beim Rat der EU-Kulturministerinnen und -minister am 20. November in Brüssel vorgestellt. Staatssekretär Pröll wird am 2. Dezember beim Rat für Telekommunikation (TTE) in Brüssel aktiv um weitere Mitgliedstaaten werben.

„Aus zwei Ländern sollen viele werden. Österreich hat bereits die Erklärung zur europäischen digitalen Souveränität initiiert, die alle 27 Mitgliedstaaten mittragen. Jetzt geht es um die Umsetzung. Europas Daten, Europas Regeln, Europas Verantwortung: Die Tür für weitere Partner steht weit offen. Je mehr Staaten mitmachen, desto stärker ist Europas Stimme gegenüber ByteDance“, so die beiden abschließend.

Bilder von diesem Termin sind über das Fotoservice des Bundeskanzleramts https://fotoservice.bundeskanzleramt.at kostenfrei abrufbar.