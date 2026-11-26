Wien (OTS) -

Am ersten Weihnachtseinkaufssamstag machen sich viele auf die Suche nach passenden Geschenken für ihre Liebsten. Samariterbund und Österreichische Post laden mit der Aktion „Spielen Sie Christkind“ dazu ein, dabei auch an Kinder aus armutsbetroffenen Familien zu denken. Die Idee ist einfach: Ein Geschenk mehr in den Einkaufswagen legen und damit auch dort für Weihnachtsfreude und leuchtende Kinderaugen sorgen, wo sonst das Geld dafür fehlt.

„Für viele Mädchen und Buben ist es keine Selbstverständlichkeit, unter dem Christbaum ein Päckchen zu finden. Aber gerade zu Weihnachten sollten finanzielle Sorgen nicht im Mittelpunkt stehen. Wir möchten diesen Kindern unbeschwerte Momente ermöglichen und ihnen zeigen, dass sie nicht vergessen werden“, betont Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des Samariterbundes.

#TeamChristkind bringt Weihnachtsfreude ins ganze Land

Seit 2012 sammeln Samariterbund und Österreichische Post Weihnachtsgeschenke für Kinder in schwierigen Lebenssituationen – allein im vergangenen Jahr waren es mehr als 22.000. Auch heuer wieder übernimmt die Österreichische Post den kostenlosen Versand. Haupt- und ehrenamtliche Samariter:innen sowie die Samariterjugend kümmern sich österreichweit um die Verteilung.

„Die Vorweihnachtszeit ist für uns bei der Post die intensivste Zeit des Jahres: Millionen Pakete sind unterwegs, weil Menschen einander zu Weihnachten eine Freude machen wollen. Umso wichtiger ist mir, dass wir dabei auch an jene Kinder denken, für die ein Geschenk unter dem Christbaum keine Selbstverständlichkeit ist. Jedes Päckchen für diese gemeinsame Aktion von Samariterbund und Post ist deshalb ein ganz besonderes Weihnachtspaket. Wir bringen es kostenlos ans Ziel und hoffen, dass heuer wieder möglichst viele davon auf die Reise gehen“, erklärt Walter Oblin, Generaldirektor der Österreichischen Post AG.

Einkaufen, einpacken, Freude schenken – so einfach geht’s:

Ein zusätzliches Geschenk im Wert von rund 20 bis 40 Euro kaufen und weihnachtlich verpacken.

Das Geschenk mit einer kurzen Information (z. B. zur geeigneten Altersgruppe) in eine neutrale Versandverpackung geben.

Das Paket mit „#TeamChristkind“ kennzeichnen oder ein kostenloses Versandetikett unter www.post.at/geschenkpaket herunterladen.

Das Paket bis spätestens 23. Dezember 2026 kostenlos in einer Postfiliale oder bei einem Postpartner aufgeben.

Mit wenigen Klicks Gutes tun

Wer lieber online mitmachen möchte, findet auf shöpping.at fertig zusammengestellte Geschenkpakete. Auch mit einer Geldspende kann das #TeamChristkind unterstützt werden.

Alle Informationen zur Aktion unter samariterbund.net/christkind