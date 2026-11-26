Wien (OTS) -

Die EU will neu regeln, welche Tabak- und Nikotinprodukte verkauft werden dürfen und wie für sie geworben werden darf. Dazu hat die Europäische Kommission im Sommer die Öffentlichkeit befragt. Am österreichweiten dynamischen Dialog „Mitreden statt zusehen“ beteiligten sich deutlich mehr Menschen aus Österreich als an der öffentlichen EU-Konsultation. Das Bundesgremium der Tabaktrafikanten der Wirtschaftskammer Österreich hat den Dialog gemeinsam mit der encommit GmbH durchgeführt und bringt die Ergebnisse nun in die europäische Debatte ein.

Wenn Käufe auf den Schwarzmarkt abwandern, lassen sich Gesundheitsschutz und Alterskontrollen nur schwer durchsetzen. Zudem entgehen dem Staat dadurch Steuereinnahmen. Diese Zusammenhänge und die möglichen Auswirkungen regulatorischer Maßnahmen auf den Tabak- und Nikotinmarkt standen im Mittelpunkt einer Pressekonferenz des Bundesgremiums der Tabaktrafikanten mit Bundesgremialobmann Otmar Schwarzenbohler, Suchtforscherin Gabriele Fischer, Ökonom Bernhard Rupp und Hannes Hofer, Geschäftsführer der Monopolverwaltung.

„Die Bundesregierung hat mit ihrer jüngsten Reform gezeigt, wie sich gesundheitspolitische, fiskalische und soziale Ziele in der Tabak- und Nikotinpolitik verbinden lassen. 84 Prozent der Befragten sehen in unserem seit über 240 Jahren gewachsenen Trafikmodell ein Vorbild für Europa. Jetzt muss die Bundesregierung diesen Kurs in Brüssel fortsetzen. Wir erwarten von ihr, dass sie das national umgesetzte Modell zum österreichischen Verhandlungsziel macht“, sagt Bundesgremialobmann Otmar Schwarzenbohler.

Klare Standards für Produkte, verständliche Auskunft über Risiken

88 Prozent stimmen der Aussage zu, dass Nikotinprodukte unterschiedliche Risiken haben und darüber sachlich und verständlich informiert werden soll. 87 Prozent sind der Ansicht, dass ein gewisses Suchtverhalten zum Leben dazugehört, solange andere nicht darunter leiden. Daher lehnen 79 Prozent ein Verbot des Nikotinkonsums für künftige Generationen ab.

Univ.-Prof. Gabriele Fischer: „Das beste gesundheitliche Ergebnis ist natürlich, gar nicht erst mit dem Rauchen oder Nikotinkonsum zu beginnen. Wir müssen aber auch die Realität anerkennen, dass viele Menschen nikotinabhängig sind. Für sie kann der Umstieg auf weniger schädliche Produkte einen wichtigen Beitrag zur Schadensminimierung sein. Eine verantwortungsvolle Regulierung muss diesen Unterschied berücksichtigen. Dafür brauchen wir wissenschaftliche Evidenz statt ideologischer Debatten.“

Auch an die Produkte selbst stellen die Befragten klare Anforderungen. 90 Prozent befürworten EU-weite Qualitätsstandards für Nikotinprodukte und wollen nachvollziehen können, woher sie kommen.

„Wer in einer österreichischen Trafik einkauft, kann sich darauf verlassen, dass für die Herkunft, Qualität und Sicherheit der Produkte strenge Regeln gelten. Genau deshalb ist es wichtig, wo diese Produkte verkauft werden“, so Schwarzenbohler.

Neun von zehn Befragten erwarten Ausweichkäufe bei starken Preiserhöhungen

91 Prozent erwarten, dass bei starken Preiserhöhungen viele auf illegale Angebote ausweichen würden. 82 Prozent befürchten eine solche Verlagerung auch bei einem Aromaverbot für E-Zigaretten, Wasserpfeifentabak und Nikotinbeutel. 87 Prozent stimmen der Aussage zu, dass Nikotinkonsum auch eine soziale Frage sei und der Zugang für Menschen mit geringem Einkommen zunehmend erschwert werde.

Hon. Prof. (FH) Bernhard Rupp von Economica und SALUS Alliance verweist auf die österreichische Steuerpolitik: „Auch die neuen österreichischen Steuerregelungen differenzieren im Ansatz nach dem jeweiligen Gesundheitsrisiko der unterschiedlichen Tabak- und Nikotinprodukte. Die 2026 neu geschaffenen fein austarierten Regelungen könnten durchaus ein ‚Exportschlager‘ in Richtung Brüssel für die anstehenden Neuregelungen für Tabak- und Nikotinprodukte durch die Europäische Union sein.“

Alterskontrolle an der Kassa, Erwerbschancen in der Trafik

93 Prozent stimmen der Aussage zu, dass in der Trafik das Alter kontrolliert wird, während auf dem Schwarzmarkt niemand nach dem Ausweis fragt. 81 Prozent befürworten eine strengere Überwachung des Onlinehandels und die Ahndung von Verstößen. 90 Prozent wünschen sich, dass die EU bei der Reform berücksichtigt, welche Erwerbsmöglichkeiten Trafiken für Menschen mit Behinderungen schaffen.

„Mit dem österreichischen Weg ‚Regulieren statt verbieten‘ und der Einbindung aller Menschen, die im Alltag davon betroffen sind, haben wir gezeigt, wie man mit hochsensiblen Nikotinprodukten richtig umgeht und gute Rahmenbedingungen gestaltet.“, sagt Hannes Hofer, Geschäftsführer der Monopolverwaltung GmbH.

Zur Erhebung: Freiwillige, anonyme Online-Befragung vom 13. Juli bis 9. August 2026, beworben in Trafiken und über soziale Medien. Die Ergebnisse sind für die österreichische Bevölkerung nicht repräsentativ. Quelle: encommit GmbH, Endbericht „Mitreden statt zusehen“, 2026. (PWK647)