Wien (OTS) -

Als „an Peinlichkeit kaum zu überbietende Selbstbeweihräucherung“ bezeichnete heute FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz die von NEOS-Staatssekretär Schellhorn präsentierte „Bilanz“ zur Entbürokratisierung. Anstatt echte Entlastungen für die geplagten Unternehmer und Bürger zu liefern, habe Schellhorn ein „kleines Laienspiel“ inszeniert, das den völligen Realitätsverlust der gesamten schwarz-rot-pinken Verliererkoalition schonungslos offenlege.

„Während unsere Betriebe unter einer Lawine an Vorschriften, Steuern und Gängeleien ersticken, feiert sich Staatssekretär Schellhorn für eine Liste von Alibi-Aktionen. Das ist der Gipfel des Realitätsverlusts und ein Hohn für jeden Unternehmer, der täglich gegen das von dieser Regierung geschaffene Bürokratiemonster kämpft. Er ist Teil ebenjener Verliererkoalition, die Tag für Tag neue Vorschriften aus dem Boden stampft und dann ein digitales Schulzeugnis als ‚großen Wurf‘ verkauft. Das ist keine Entlastung, das ist reine Augenauswischerei!“, so Schnedlitz.

Besonders entlarvend sei für den FPÖ-Generalsekretär Schellhorns Eingeständnis, seinen „größten Irrtum“ begangen zu haben: „Das ist kein naiver Irrtum, das ist ein politisches Schuldeingeständnis eines Ahnungslosen, der offensichtlich keine Ahnung hat, wie der Apparat funktioniert, den er eigentlich reformieren sollte. Dabei beklagt er sich selbst und jammert über den Föderalismus und die EU. Aber seine eigene Verliererkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS ist es, die diesen Wahnsinn auf nationaler Ebene zementiert und die Brüsseler Regulierungswut widerspruchslos umsetzt. Anstatt mit dem Finger auf andere zu zeigen, sollte er im eigenen Regierungsumfeld für Ordnung sorgen!“

„Wenn Schellhorn von einer ‚Lokomotive, die in Fahrt gekommen ist‘, fabuliert, dann meint er wohl den Schuldenexpress dieser Regierung, der mit Vollgas in Richtung Staatsbankrott rast. Die Realität sieht anders aus: Unsere Wirtschaft steht auf dem Abstellgleis, die Unternehmen wandern ab und die Bürger ächzen unter der Last. Seine 393 ‚Maßnahmen‘ sind bestenfalls ein paar Tropfen Öl auf verrostete Schienen – den Zug bringen sie aber nicht mehr in Bewegung.“ Auch der Slogan „Mehr Weniger“ sei eigentlich ein großer Witz, denn das wäre dann „ganz wenig“, und das würde wiederum sehr gut zur Leistung dieser Regierung passen.

„Österreich braucht keine Laienschauspieler in der Regierung und kosmetische Korrekturen, sondern einen echten Systemwechsel. Das bedeutet eine echte Steuerreform, einen sofortigen Stopp der überbordenden EU-Bürokratie und ein Ende der ideologiegetriebenen Belastungspolitik dieser Verliererkoalition. Diese Regierung ist am Ende. Es braucht endlich Neuwahlen und einen Volkskanzler Herbert Kickl!“, stellte Schnedlitz abschließend klar.