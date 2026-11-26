Wien (OTS) -

100 geförderte Fernsehfilm-, Serien- und Dokumentar-Projekte weist die Bilanz des FERNSEHONDS AUSTRIA nach Abschluss des zweiten und letzten Einreichtermins für das Jahr 2026 aus. Der erst im Vorjahr erzielte Rekordanteil von Koproduktionen mit internationaler Beteiligung wird erneut überboten und steigt um drei auf 50 Projekte. Der Anteil geförderter Produktionen mit mehrheitlich weiblichem Personal in den Hauptbereichen wie Regie, Drehbuch, Kamera oder Produktionsleitung stieg 2026 im Vergleich zum Vorjahr um 123 % auf 29 Projekte.

Dies sind Ergebnisse der FERNSEHFONDS- Förderentscheidungen für das Jahr 2026 , die der Fachbereich Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR Medien) am 26. November veröffentlichte. Damit schließt die Fernsehfilmförderung der RTR Medien das Förderjahr 2026 mit einem Gesamt-Fördervolumen von rund 12,98 Millionen Euro ab.

Das seit dem Jahr 2009 gesetzlich fixierte und seither nicht valorisierte Jahresbudget des FERNSEHFONDS AUSTRIA beträgt 13,5 Millionen Euro. Die Mittel fließen 2026 zur Hälfte in die sogenannte „Herstellungskostenförderung“ für Fernsehfilmproduktionen, deren Gesamtherstellungskosten unter 1,8 Millionen Euro liegen. 2026 sind dies ausschließlich Dokumentationen. Die andere Hälfte der Fördermittel wird für den „Exzellenzbonus“ aufgewendet, der ergänzend zu der beim Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus angesiedelten Filmförderung FISA+ bewilligt wird. Der Exzellenzbonus fördert zusätzlich bis zu 10 % der von den FISA+ Produktionen in Österreich investierten Aufwendungen, wenn eine besondere Wertschöpfung in Österreich sowie eine im internationalen Vergleich besonders hohe Beteiligung der Filmproduzenten an den Verwertungsrechten der Produktionen belegt ist.

„Eine Besonderheit des Jahres 2026 ist, dass wir erstmals alle förderwürdigen Einreichungen im Bereich der Herstellungskostenförderung in nahezu vollem Umfang mit der gesetzlich zulässigen Höchstförderquote unterstützen können und so deren Realisierbarkeit gewährleisten“, erläutert Wolfgang Struber, Geschäftsführer der RTR Medien. „Dies ist auch auf einen Lenkungseffekt unserer Anfang 2026 novellierten Richtlinien zurückzuführen, wonach nur Förderansuchen von Produktionen berücksichtigt werden, deren Gesamtherstellungskosten mindestens 100.000 Euro betragen. Erwartungsgemäß ging die Zahl der eingereichten Projekte damit leicht zurück und ermöglichte die Erhöhung der Förderquoten. Ein weiteres Ziel der Maßnahme war es, die Rechte von Produzent:innen und ihren Mitarbeitenden zu stärken und faire Arbeitsbedingungen zu fördern“, so Struber.

Mit der Anhebung der Gesamtherstellungskosten-Schwelle von 80.000 auf 100.000 Euro als Voraussetzung für die Einreichung, wirkt der FERNSEHFONDS in einem wirtschaftlich angespannten Umfeld bei allgemein steigenden Kosten einem Preis-Dumping von Produzent:innen und dem Gehaltsdruck auf Beschäftigte entgegen und hebt die Rahmenbedingungen für alle Beteiligten auf ein tragfähiges Niveau. Dabei darf auch bei mehrteiligen Produktionen deren erste Folge die Herstellungskosten von 100.000 Euro nicht unterschreiten und der Minutenpreis jeder weiteren Folge muss mindestens 1.200 Euro betragen.

„Überdies sehen wir, dass der Anfang 2026 im Bereich der Herstellungskostenförderung eingeführte ‚Genderbonus‘ für Produktionen mit mehrheitlich weiblichem Personal in den Hauptbereichen eine positive Wirkung entfaltet hat“, sagt Wolfgang Struber. „Wir konnten den Genderbonus an rund 36 % der Förderprojekte vergeben. Zum Vergleich: Im Jahr 2025 waren in gerade einmal 14 % der geförderten Produktionen mehrheitlich Frauen beschäftigt.“

Eingereichte Projekte können die maximal mögliche Förderquote von 30 % der Herstellungskosten nur noch mit dem Gender-Kriterium erreichen, also bei mehrheitlicher Beschäftigung von Frauen in der jeweiligen Produktion. Andernfalls liegt die maximal zu erzielende Förderquote bei 28 % der Herstellungskosten.

Die nach Beratung mit dem Fachbeirat des FERNSEHFONDS AUSTRIA zugesagten Förderungen entfallen nach den zwei Einreichterminen im Jahr 2026 zu knapp 51 % auf Herstellungskostenförderungen für 81 Dokumentationen (6,58 Mio. Euro) und zu mehr als 49 % (6,4 Mio. Euro) auf den Exzellenzbonus für 19 nationale und internationale Serien- und Fernsehfilm-Produktionen mit Drehorten in Österreich. 13 der 19 Exzellenzbonus-Projekte sind internationale Koproduktionen, die am Filmstandort Österreich knapp 48 Millionen Euro investieren.

Die Förderentscheidungen des FERNSEHFONDS AUSTRIA einschließlich der geförderten Produktionsfirmen und der einzelnen Fördersummen sind im OpenData-Angebot auf der Website der RTR unter https://data.rtr.at/pages/open-data/mf-ffat veröffentlicht.

Unter https:// www.rtr.at/Fernsehfonds_Richtlinien können sich Interessierte auch über die Richtlinien des FERNSEHFONDS AUSTRIA informieren.

Über den FERNSEHFONDS AUSTRIA