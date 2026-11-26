Wien (OTS) -

Der Senat 2 des Presserats hat eine Beschwerde von Sebastian Bohrn Mena gegen den „Falter“ abgewiesen. Der Beschwerdeführer beanstandete die folgende kurze Passage im Artikel „Like mich am Arsch“: „Ist ‚Sauschädel‘ strafbar oder nur unhöflich gegen einen, der auf OE24 schon einmal den ‚Flammenwerfer gegen Impfgegner‘ auspacken wollte?“

Der Beschwerdeführer betont, dass er diese Äußerung nie getätigt habe. Wahr sei vielmehr, dass er in einer explizit als solchen wahrgenommenen polit-satirischen Fernsehsendung im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung den Scherz geäußert habe, „Flammenwerfer gibt’s auch noch“, wobei diese Äußerung explizit auf Neonazis bezogen gewesen sei. Niemals habe er ernsthaft den Einsatz von Flammenwerfern gegen Demonstrant*innen oder Impfgegner*innen gefordert. Die Veröffentlichung eines vermeintlichen Zitats unter Anführungszeichen, obwohl es ein solches nie gegeben habe, verstoße seiner Ansicht nach gegen den Ehrenkodex.

Nach Meinung des Senats handelt es sich bei der Wendung „Flammenwerfer für Impfgegner“ um eine verkürzte Zusammenfassung des politischen Schlagabtauschs zwischen dem Beschwerdeführer und Gerald Grosz in einer Fernsehsendung auf „OE24“. Die Forderung des Beschwerdeführers, „Flammenwerfer für Neonazis“ einzusetzen, ist nämlich im Kontext mit Demonstrationen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen und auch gegen die Impfpflicht gefallen. Es spielt auch eine Rolle, dass der Beschwerdeführer regelmäßig an öffentlichen Diskussionen teilnimmt und bei seiner Wortwahl nicht immer zimperlich ist. Der Senat bewertet die verkürzte Wiedergabe im Artikel zwar als ungenau, jedoch nicht als Falschdarstellung, die gegen Punkt 2.1 des Ehrenkodex verstößt (korrekte Wiedergabe von Nachrichten).

Die Wendung „Flammenwerfer gegen Impfgegner“ besteht bloß aus drei Wörtern – schon allein deshalb ist es naheliegend, dass kein wörtliches Zitat vorliegt. Die Anführungszeichen können auch zum Ausdruck bringen, dass sich der Autor des Artikels vom Aussageinhalt distanziert, diesen hinterfragt oder besonders betont. Gerade bei so einer krassen Forderung von Flammenwerfern für Menschen ist nach Meinung des Senats in erster Linie die Distanzierungsvariante zu erwägen.

Der Schlagabtausch zwischen den zwei Kontrahenten hat sich aufgeschaukelt, bevor der Beschwerdeführer auf die Flammenwerfer hinweist – er hat sich sichtlich geärgert und war zornig. Einen scherzhaften Kontext – wie vom Beschwerdeführer behauptet – kann der Senat nicht ansatzweise erkennen.

Der Senat kann an der Auseinandersetzung zwischen dem Beschwerdeführer und Grosz auch keinen satirischen Charakter erkennen. Es mag zwar sein, dass die Sendung bewusst auf Krawall gebürstet ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie dem Genre der Satire zuzurechnen ist. Auf die weitreichende Satirefreiheit kann sich der Beschwerdeführer folglich nicht berufen.

Zusammenfassend hält der Senat fest, dass weder eine falsche Darstellung noch eine Persönlichkeitsverletzung vorliegt. Der Senat hat daher die Beschwerde als offensichtlich unbegründet abgewiesen.

BESCHWERDEVERFAHREN

Der Presserat ist ein Verein, der sich für verantwortungsvollen Journalismus einsetzt und dem die wichtigsten Journalisten- und Verlegerverbände Österreichs angehören. Die Mitglieder der Senate des Presserats sind weisungsfrei und unabhängig.

Im vorliegenden Fall ist beim Senat 2 des Presserats eine Beschwerde eines Betroffenen eingelangt. Diese Beschwerde wurde mit Beschluss der Vorsitzenden des Senats 2 vom 15.09.2026 als offensichtlich unbegründet zurückgewiesen. Der Einspruch des Beschwerdeführers gegen den Zurückweisungsbeschluss wurde vom Senat 2 endgültig abgewiesen.

Die Medieninhaberin der Wochenzeitung „Falter“ hat die Schiedsgerichtsbarkeit des Presserats anerkannt. Im Beschwerdeverfahren ist der Presserat ein Schiedsgericht iSd. Zivilprozessordnung.