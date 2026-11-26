Wien (OTS) -

Die geplante Budgetkürzung bei den Universitäten für die Jahre 2028 bis 2030 ist unakzeptabel. Inflationsbereinigt würden den Universitäten 10 bis 15% weniger Geldmittel zur Verfügung stehen, die es nicht ermöglichen würden, den durch Gesetz und öffentlich-rechtliche Verträge übertragenen Aufgaben zu entsprechen. Dieser Konsequenz treten wir entschlossen mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln entgegen.

Wir protestieren aufs schärfste gegen die völlige Ignoranz gegenüber den Leistungen des Universitätspersonals, die auf Basis der Ziel- und Leistungsvereinbarungen für einen Lehr- und Forschungsprozess festgelegt sind. Überzogene Mittelkürzungen würden bereits getätigte Investitionen entwerten, einer neuen Generation von Wissenschaftler:innen Entwicklungs- und Karriereperspektiven nehmen, Österreichs internationale Wettbewerbsposition nachhaltig schwächen und das Vertrauen der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft in den Forschungsstandort Österreich zusätzlich beschädigen.

In Solidarität mit den fast 70 000 Beschäftigten an Österreichs Universitäten verwehren wir uns gegen die Missachtung der Leistungen dieser Berufsgruppe und fordern planungssichere Arbeitsbedingungen. Seit Einführung der Vollrechtsfähigkeit 2004 haben die Beschäftigten deutliche Reduktionen beim Lebensverdienst und sozialpartnerschaftliche Lohnzurückhaltung hingenommen und damit seit Jahren einen wesentlichen Beitrag zur Budgetkonsolidierung geleistet, womit von Seiten der österreichischen Bundesregierung im Gegenzug eine ausgewogene, besonnene Budgetpolitik geschuldet wäre. Dies fordern wir nicht zuletzt zugunsten der Studierenden, die zu Recht schon aufgrund ihrer Beitragspflicht optimale Studienbedingungen erwarten dürfen.

Wir fordern die österreichische Bundesregierung auf, umgehend Verhandlungen mit den Vertreter:innen der Arbeitnehmer:innen aufzunehmen und kündigen flankierend gewerkschaftliche Maßnahmen an. Die Streikfreigabe durch die Gewerkschaft öffentlicher Dienst liegt vor.