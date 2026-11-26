Wien (OTS) -

„Unsere Kritik an den Plänen der Gesundheitsministerin, die die Versorgungslandschaft in Österreich nachhaltig gefährden würden, kann nicht einfach weggewischt werden“, kritisiert Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer. „Gesetzestexte werden nicht zum Spaß ausgearbeitet. Schon die Tatsache, dass Überlegungen, die Vertragspartnerschaft und die ärztliche Niederlassungsfreiheit auszuhebeln, überhaupt in Entwürfe eingearbeitet werden, rechtfertigt jede Alarmstimmung. Sollte es tatsächlich neuere Entwürfe geben, fordern wir Ministerin Schumann auf, uns diese zur Verfügung zu stellen. Wenn ihr das Gespräch mit uns Ärztinnen und Ärzten in der Tat so wichtig ist, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, uns einzubinden. Es ist unzumutbar, dass wir angesichts dieser Bedrohungen im Ungewissen gelassen werden.“

Ebenso unangebracht seien die Beschwichtigungsversuche der Österreichischen Gesundheitskasse. "Dass ÖGK-Obmann Huss offen ankündigt, erst mit der Ärzteschaft reden zu wollen, wenn die Gesetzestexte fertig sind, ist für uns blanker Hohn. Das verstärkt für uns nur den Eindruck, dass Gesundheitsministerin und ÖGK-Obmann die Ärzteschaft vor vollendete Tatsachen stellen wollen und bestärkt uns in unserem Auftrag, die Bevölkerung zu warnen."

Steinhart verweist auf einstimmige Vorstandsbeschlüsse der Ärztekammer: „Der Kampf gegen die Bedrohung unseres Gesundheitssystems wird von der gesamten Ärzteschaft mitgetragen, über alle Fachbereiche und Fraktionen hinweg.“