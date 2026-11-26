Wien (OTS) -

Gestern fand in Brüssel der EU-Westbalkan-Gipfel statt, der mit konkreten Fortschritten und einem erneuten klaren Bekenntnis zur EU-Erweiterung zu Ende ging. SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder, der sich seit Jahren für die Aufnahme der Westbalkanstaaten in die Europäische Union einsetzt, begrüßt die Ergebnisse des Gipfels: „Die nächste EU-Erweiterung ist bereits zum Greifen nah. Mit Montenegro und Albanien stehen zwei in den Beitrittsverhandlungen weit fortgeschrittene Länder in den Startlöchern, um Teil der europäischen Familie zu werden. Der gestrige EU-Westbalkan-Gipfel war ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg und hat das politische Bekenntnis der EU, weitere Mitglieder an den europäischen Familientisch zu holen, noch einmal bekräftigt. Besonders erfreulich sind die Fortschritte auf dem Weg zur Abschaffung der Roaminggebühren und bei der Einbindung der Westbalkanstaaten in den einheitlichen europäischen Zahlungsraum SEPA, der einfachere und günstigere grenzüberschreitende Überweisungen ermöglichen soll. Mit dem sechs Milliarden Euro schweren Wachstumsplan unterstützt die Europäische Union die Beitrittsländer zudem bei der Umsetzung notwendiger Reformen und der Erfüllung der Aufnahmekriterien. Denn klar ist, dass sich das Tempo der EU-Erweiterung weiterhin nach den individuellen Reformfortschritten der Beitrittsländer richten muss. Unsere Aufgabe als Europäische Union ist es, diese Länder dabei bestmöglich zu unterstützen. Wer seine Hausaufgaben macht und alle Beitrittskriterien erfüllt, muss sich im Gegenzug aber auch darauf verlassen können, dass die EU ihr Wort hält und die Türen zur Mitgliedschaft öffnet.“ ****

Schieder weiter: „Gerade in Zeiten geopolitischer Umbrüche ist die Erweiterung eines unserer wichtigsten strategischen Instrumente, um Frieden, Stabilität und Wohlstand auf unserem Kontinent langfristig zu sichern. Europa darf am Westbalkan kein geopolitisches Vakuum entstehen lassen. Die Zukunft des Westbalkans liegt in der Europäischen Union. Viel zu lange mussten die Länder der Region im Wartezimmer der EU-Platz nehmen. Jetzt gilt es, den politischen Rückenwind zu nutzen und die nächste Etappe der europäischen Einigung einzuläuten.“ (Schluss) bj