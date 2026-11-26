Wien (OTS) -

„Es wird Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen und die Unternehmen sofort zu entlasten“, fordert Elisabeth Götze, Wirtschaftssprecherin der Grünen. „Darum schlagen wir in einem ersten Schritt eine ganz konkrete Gesetzesänderung vor, die es ermöglicht, dass die Milliarden-Rücklagen, die die Wirtschaftskammern in den vergangenen Krisenjahren auf Kosten der Unternehmer:innen angehäuft haben, zurückgezahlt werden. Außerdem wollen wir gesetzlich definieren, was angemessene Rücklagen sind.“

Darüber hinaus fordern die Grünen eine grundlegende Neukodifikation des Wirtschaftskammergesetzes. Götze: „Es klingt ja schön, wenn die Wirtschaftskammerpräsidentin jetzt ankündigt 100 Fachorganisationen zu streichen. Damit bleiben aber noch immer 583 Fachorganisationen und insgesamt 900 organisatorische Einheiten. Was wir brauchen ist eine grundlegende Strukturreform, eine Verschlankung auf das, was für die Vertretung der Unternehmer:innen-Interessen wirklich notwendig ist und eine Senkung der Umlagen. Insbesondere die Kammerumlage 2 ist endlich zu beseitigen.“

Die Kammerumlage 2, Cashcow der Wirtschaftskammern, hat schon lange keine Rechtfertigung mehr. Sie stammt noch aus Zeiten der alten Abfertigung und sollte zu deren Absicherung dienen. Seit 24 Jahren gibt es aber schon die Abfertigung Neu, bei der Unternehmen direkt in betriebliche Vorsorgekasse einzahlen. Dennoch zahlen Unternehmen die Kammerumlage 2 bis heute weiter. Die Bemessungsgrundlage wurde im Budgetbegleitgesetz 2026/2027 sogar noch angehoben.

„Die Wirtschaftskammern spielen auch hier immer weiter auf Zeit. Zaghafte Zusagen von Senkungen sind zu wenig. Es kann nicht sein, dass österreichische Unternehmen laufend weiter überbordende Strukturen, hohe Gagen, skandalöse PR-Kosten und Rücklagen in Milliardenhöhe finanzieren. Das ist auch keine Frage der Selbstverwaltung sondern ein Strukturproblem. Dieses Strukturproblem ist schon im Wirtschaftskammergesetz anzugehen und somit von der Regierung zu lösen. Genau das fordern wir jetzt ein. Es wird sich zeigen, wie wirtschaftskompetent diese Regierung wirklich ist“, sagt Götze und schließt in Richtung Wirtschaftskammer: „Wenn die Wirtschaftskammer ehrliche Reformen möchte, dann wird sie unseren Vorschlag begrüßen, da er sie dabei unterstützt.“