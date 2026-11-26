Wien (OTS) -

Sabine Schatz, SPÖ-Sprecherin für Erinnerungskultur, begrüßt den Ankauf des ehemaligen Lagerbordells des KZ Gusen durch die Republik Österreich, von dem die „Oberösterreichischen Nachrichten“ heute berichten. „Noch vor einem Jahr wurde die Immobilie im Internet zum Verkauf angeboten. Jetzt übernimmt die Republik Verantwortung für einen Ort, an dem die SS Frauen sexualisierter Gewalt und Ausbeutung aussetzte“, so Schatz. ****

„Viel zu spät ist die Geschichte der Frauen im KZ Mauthausen und Gusen sichtbar geworden, im Speziellen die Sex-Zwangsarbeit, die die Frauen in den Lagerbordellen Mauthausen und Gusen leisten mussten“, betont die SPÖ-Nationalratsabgeordnete. Schatz spricht sich dafür aus, das Gebäude in die Neugestaltung der KZ-Gedenkstätte Gusen einzubeziehen. „Wer künftig die Gedenkstätte besucht, soll erfahren, wer diese Frauen waren und was ihnen hier angetan wurde. Das Gedenken an die betroffenen Frauen kann nun einen festen Platz haben”, sagt Schatz. Die Abgeordnete begrüßt die Beteiligung der Bevölkerung von Gusen in der Entwicklung des Gedenkortes durch die Gedenkstätte Mauthausen. (Schluss) eg/bj