Wien (OTS) -

Mit aller Entschiedenheit reagiert FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA auf die heutige Aussendung der ÖVP-Abgeordneten Bettina Zopf zum Pilnacek-Untersuchungsausschuss. Während ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger bereits den zweiten Ausschusstag in Folge nicht im Ausschuss ist, macht seine Fraktion eine Auskunftsperson mit Verweis auf deren Migrationshintergrund bundesweit zum Thema.

„Der ÖVP-Fraktionsführer ist abgetaucht, und der endgültig führungslos gewordenen ÖVP-Truppe gehen jetzt die Rösser durch. Wer die Herkunft eines Polizisten als politische Waffe einsetzt, hat jedes Maß verloren“, so FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA, der den Vorgang bereits in einer Geschäftsordnungswortmeldung im Ausschuss scharf kritisiert hat.

Die FPÖ hat Person, Herkunft und Vorgeschichte dieses Beamten nie öffentlich thematisiert, aus Respekt vor ihm und vor dem Persönlichkeitsschutz, der jeder Auskunftsperson zusteht. Es war die ÖVP-Abgeordnete selbst, die all das in eine Presseaussendung geschrieben hat. Zopf hält darin sogar fest, dass die Person des Beamten dadurch wieder öffentlich zum Thema wird, und hat die Aussendung trotzdem abgeschickt. Wer der FPÖ ohne jeden Beleg finstere Motive unterstellt und im selben Atemzug die Herkunft eines Beamten zum politischen Spielball macht, betreibt genau das, was er anderen vorwirft.

„Das ist an Niedertracht kaum zu überbieten. Diese Aussendung ist nicht nur politisch schäbig, sie ist auch datenschutz- und medienrechtlich höchst bedenklich. An der Sache ändert das Ablenkungsmanöver nichts. Ein Amtsvermerk hält eine ausdrücklich unbestätigte Information fest, und trotzdem wurde sie Teil der polizeiinternen Kommunikation. Wer hat sie weitergegeben, wer hat sie verwendet, und wer trägt im ÖVP-geführten Innenministerium dafür die Verantwortung? Genau diese Fragen will die ÖVP offenbar mit allen Mitteln verhindern“, so der freiheitliche Fraktionsführer.

„Frau Zopf verlangt von der FPÖ eine Entschuldigung. Die Einzige, die sich heute entschuldigen muss, ist sie selbst – und zwar bei diesem Beamten. Und Herr Hanger soll endlich wieder in den Ausschuss kommen und Verantwortung für seine Truppe übernehmen, statt sie führungslos ins Chaos laufen zu lassen“, so Hafenecker abschließend.