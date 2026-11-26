Wien/Dhaka (OTS) -

Nach wochenlangen Protesten hat der Lohnausschuss in Bangladesch gestern, Mittwoch, einen neuen Mindestlohn für Textilarbeiter:innen festgelegt. Dieser wurde nur minimal angehoben auf umgerechnet etwa 123 Euro im Monat (17.000 Taka). Das ist die geringste Anhebung seit Einführung des Mindestlohns vor 40 Jahren und weit unterhalb der Forderung der Beschäftigten von 230 Euro (32.000 Taka).

„Modekonzerne dürfen sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Es kann nicht sein, dass sich die Unternehmen am Black Friday Rabattschlachten liefern und gleichzeitig Armutslöhne für ihre Arbeiter:innen in Kauf nehmen“, kritisiert Lena Gruber, Südwind-Sprecherin für faire Mode und Koordinatorin der Clean Clothes Kampagne Österreich. Südwind fordert von Unternehmen, die in Bangladesch produzieren lassen, dass sie die Lohnforderung der Arbeiter:innen von 230 Euro pro Monat annehmen.

Hohe Gewinne für die Marken, Hungerlöhne für die Arbeiter:innen

In einer Befragung der Clean Clothes Kampagne unter über 1.000 Beschäftigten gaben 89 Prozent an, dass ihr Lohn nicht ausreicht, um die Grundausgaben ihrer Familie zu decken. Gleichzeitig erwirtschaften Marken, die in Bangladesch produzieren lassen, wie etwa H&M, Zara und Primark, trotz Inflation Milliardengewinne.

„Bei Hungerlöhnen wird Teuerung schnell zur Existenzfrage. Die Unruhen sind aber auch das Ergebnis eines tiefen Gefühls der Ungerechtigkeit darüber, wie der Reichtum in den Lieferketten verteilt ist“, sagt Kalpona Akter, Präsidentin der Bangladesh Garment & Industrial Workers Federation.

Die Textilarbeiter:innen Bangladeschs – mehr als vier Millionen Menschen, die rund 80 Prozent der Exporterlöse des Landes erwirtschaften – kämpfen mit einer Inflation, die seit 2023 durchgehend über 8,5 Prozent lag. Die Preise für Grundnahrungsmittel haben sich in den letzten drei Jahren teilweise mehr als verdoppelt.

Unternehmen haben genug Spielraum für gerechte Löhne

„Die Bekleidungsindustrie ist der wichtigste Wirtschaftszweig Bangladeschs. Was Modemarken ihren Lieferanten zahlen, macht den entscheidenden Unterschied“, sagt Südwind-Expertin Lena Gruber. „Unternehmen können jederzeit beschließen, ihre Einkaufspreise zu erhöhen und sicherstellen, dass ihre Arbeiter:innen genug verdienen. Wir wissen, dass sie den Spielraum dafür haben.“

Was eine Marke an die Fabrik zahlt, entspricht etwa einem Viertel dessen, was Konsument:innen im Geschäft für das Produkt bezahlen. Nur rund 3 bis 10 Prozent davon gehen als Löhne an die Arbeiter:innen. Eine Lohnerhöhung würde sich daher im Ladenpreis kaum bemerkbar machen und Konsument:innen in Österreich müssten für faire Löhne in Bangladesch nicht tiefer in die Tasche greifen.

Maßnahmenplan gegen Ausbeutung in der Modeindustrie gefordert

Die aktuellen Mindestlohn-Konflikte in Bangladesch sind nur ein Symptom eines Fast Fashion-Systems, das weltweit negative Auswirkungen auf Menschenrechte, Umwelt und Klimaschutz in Kauf nimmt. Südwind sieht daher auch die österreichische Bundesregierung in der Verantwortung und fordert einen umfassenden Maßnahmenplan für gerechte Mode. Dazu zählen ein Anreizsystem für nachhaltige Mode, Transparenzpflichten für die gesamte Lieferkette und eine verbindliche Verantwortung von Unternehmen für die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards.

Die Südwind-Petition für eine gerechte Modeindustrie findet sich online unter:https://www.suedwind.at/aktiv-werden/petitionen/justfashion/"> suedwind.at/justfashion