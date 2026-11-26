Wien (OTS) -

Seit 30 Jahren unterstützen die Marie-Skl̸odowska-Curie-Maßnahmen (MSCA) Forschende in einem frühen Karrierestadium, internationale Forschungserfahrung zu sammeln. Das Programm fördert exzellente Forschung in allen Disziplinen und über Ländergrenzen hinweg – an Hochschulen, in Forschungseinrichtungen und in Unternehmen. Seit dem Start 1996 haben österreichische Einrichtungen insgesamt rund 518 Millionen Euro aus den MSCA eingeworben. Allein seit 2021 wurden ihnen rund 147 Millionen Euro an MSCA-Förderungen zugesagt.

Das Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF) und die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG feiern das Jubiläum am 26. November gemeinsam mit der Marie Curie Alumni Association (MCAA). Bei der Veranstaltung in der FFG in Wien kommen Forschende zusammen, die durch MSCA gefördert wurden.

Über 150.000 MSCA-Geförderte europaweit

„518 Millionen Euro aus Europa für Österreichs Forschung - das kommt nicht von ungefähr. Dahinter stehen ausgezeichnete Hochschulen, engagierte Forschende und die Fähigkeit, sich im internationalen Wettbewerb durchzusetzen. Und es zahlt sich aus: Österreich ist bei der europäischen Forschungsförderung Nettoempfängerin. Gleichzeitig investieren wir mit dem FTI-Pakt in Rekordhöhe kräftig in Forschung, Technologie und Innovation. Damit stärken wir unseren Wissenschaftsstandort und schaffen die Grundlage für neue Entdeckungen, Innovationen und gute Zukunftschancen. Denn Forschung braucht gute Bedingungen, verlässliche Finanzierung und faire Chancen für die nächste Generation“, so Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner anlässlich ihres Treffens mit Elín Noseda im BMFWF.

Elín Zoë Noseda ist die europaweit 150.000. MSCA-geförderte Forscherin. Im Rahmen eines europäischen Doktoratsprogramms, das 18 Einrichtungen aus Wissenschaft und Wirtschaft zusammenbringt, arbeitet sie derzeit an der Medizinischen Universität Wien an ihrer Dissertation. Als eine von 14 Doktorand:innen untersucht sie, welche Rolle Veränderungen an RNA-Molekülen bei Krebserkrankungen spielen und wie sich diese Erkenntnisse für neue Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten nutzen lassen.

Ein internationales Netzwerk, das über die Förderung hinaus verbindet

Auch nach dem Ende der Förderung bleiben internationale Kontakte und Netzwerke wichtig. Um dies langfristig zu unterstützen, wurde 2014 die Marie Curie Alumni Association (MCAA) gegründet. Sie zählt mittlerweile mehr als 25.000 Mitglieder und bietet aktuellen und ehemaligen MSCA-Geförderten zahlreiche Möglichkeiten zur Vernetzung. Darüber hinaus vertritt sie die Interessen der Forschenden auf europäischer Ebene.

Auch Österreichs Wirtschaft profitiert von MSCA

Die MSCA stärken auch den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Allein seit 2021 waren 121 österreichische Unternehmen aus unterschiedlichsten Technologiebereichen an MSCA-Projekten beteiligt. Die Bandbreite reicht von Industriebetrieben wie AVL, Infineon und Boehringer Ingelheim bis zu spezialisierten Technologieunternehmen wie Lithoz, g.tec medical engineering und Innophore.

„Die Marie-Skl̸odowska-Curie-Maßnahmen zeigen, wie wichtig internationale Vernetzung und Mobilität für exzellente Forschung und Innovation sind. Besonders erfreulich ist, dass auch österreichische Unternehmen diese Möglichkeiten intensiv nutzen – auch, um internationale Forschungstalente zu gewinnen. Wenn Forschende ihre Erfahrungen und ihr Wissen über Länder- und Sektorengrenzen hinweg einbringen, entstehen neue Perspektiven und wichtige Impulse für den Innovationsstandort Österreich“, sagt FFG-Geschäftsführerin Karin Tausz.

Über die Marie-Skl̸odowska-Curie-Maßnahmen

Die Marie-Skl̸odowska-Curie-Maßnahmen sind Teil von Horizon Europe, dem Forschungs- und Innovationsprogramm der Europäischen Union. Unter dem Motto „Developing talent, advancing research“ unterstützen die MSCA die internationale Ausbildung und Karriereentwicklung von Forscher:innen aller Fachrichtungen. Auch die Europäische Nacht der Forscher:innen, die jedes Jahr Ende September in ganz Europa stattfindet, ist eine Initiative der MSCA, um exzellente Forschung und Forschungskarrieren sichtbar zu machen.

Die FFG ist die Nationale Kontaktstelle für MSCA in Österreich und unterstützt Forschende und Organisationen mit einem breiten Beratungs- und Trainingsangebot sowie Feedback zu Projektanträgen.

Datenstand: Horizon Europe, 29. September 2026, Vertragsdaten der Europäischen Kommission; Auswertung FFG. Unternehmensbeteiligungen: FFG-Sonderauswertung, 3. August 2026.

Foto von Eva-Maria Holzleitner und Elín Noseda: Link