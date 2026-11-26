Wien (OTS) -

Der Dachverband Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ) kritisiert das Verfahren zur Novelle des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) scharf. „Wenn der Ausschuss bereits berät, bevor die Begutachtungsfrist abgelaufen ist, stellt sich die Frage, welchen Stellenwert die eingelangten Stellungnahmen überhaupt noch haben. Wenn Rückmeldungen nicht mehr berücksichtigt werden können, ist das keine ernsthafte Begutachtung“ , sagt Martina Prechtl-Grundnig, Geschäftsführerin des EEÖ.

Auch inhaltlich bleibt der Entwurf hinter dem Notwendigen zurück. Österreichs Haushalte und Betriebe leiden unter hohen und unsicheren Preisen für fossiles Gas und Strom. Statt den kostendämpfenden Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen, lässt die Novelle zentrale Fragen offen und gefährdet die Ausbauziele. Damit bleiben Chancen zur Senkung der Energiepreise und zur Stärkung der Versorgungssicherheit ungenutzt.

Projekte sind bereit – die Ausschreibungsvolumina fehlen

Die Investitionsbereitschaft ist über alle erneuerbaren Technologien hinweg groß: Bei der Windkraft sind rund 1.800 Megawatt genehmigt, weitere 3.700 Megawatt befinden sich im Genehmigungsverfahren. Allein die genehmigte Leistung übersteigt das vorgesehene Ausschreibungsvolumen um mehr als das Vierfache. Bei der Photovoltaik gingen beim letzten Fördercall 2026 mehr als 41.000 Anträge ein, lediglich 7.007 erhielten eine Förderzusage.

Mit den vorgesehenen Volumina sind weder das EAG-Ziel einer bilanziell 100-prozentigen Stromversorgung aus Erneuerbaren bis 2030 noch die technologiespezifischen Zubauziele erreichbar, warnt der EEÖ.

„Wer trotz zahlreicher umsetzungsreifer Projekte die Volumina nicht erhöht, nimmt eine Verfehlung der Ausbauziele bewusst in Kauf. Damit bleibt ein enormes Potenzial zur Dämpfung der Stromkosten ungenutzt und Österreich länger als notwendig von teurem fossilem Gas abhängig“ , kritisiert Prechtl-Grundnig.

Auch finanziell spricht nichts gegen höhere Ausbauvolumina: Allein die Windkraft hat von 2021 bis 2025 rund 50 Millionen Euro mehr in die Ökostromabwicklungsstelle eingezahlt, als sie an Förderungen erhalten hat. „Erneuerbare Energien sind eine wirksame Strompreisbremse. Ohne Windkraft, Photovoltaik und Kleinwasserkraft hätten Haushalte und Betriebe von 2021 bis 2024 im Schnitt sechs Prozent mehr für Strom bezahlt“, betont Prechtl-Grundnig.

Keine Umschichtung zulasten einzelner Technologien

Der Gesetzesentwurf sieht vor, Fördermittel künftig zwischen den Technologien zu verschieben. Der EEÖ lehnt das ab: Hinter den Förderbudgets stehen konkrete Strommengen, die für die Erreichung der Ausbauziele notwendig sind. Ein stabiles und kosteneffizientes Stromsystem braucht den Mix aus Windkraft, Photovoltaik, Wasserkraft und Biomasse, deren Erzeugung sich ergänzt.

Werden Fördermittel nicht ausgeschöpft, liegt das schlicht an den selbst gemachten problematischen Genehmigungs- und Investitionsbedingungen, nicht an fehlendem Bedarf, so der Dachverband. Statt Budgets umzuschichten, müsse die Bundesregierung dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen angepasst werden, um die notwendigen Strommengen zu realisieren.

Stromspeicher: Zusätzliche Mittel für Übergangsfrist, Speicherförderung für alle Technologien öffnen

Für PV-Speicherprojekte innerhalb der Übergangsfrist fordert der EEÖ ein eigenes zusätzliches Budget. Andernfalls binden bereits umgesetzte Projekte Fördermittel, die für neue Investitionen und den weiteren Ausbau fehlen.

Klare Ausbauziele und verlässliche Rahmenbedingungen

Mehr erneuerbarer Strom ist Voraussetzung für stabile Energiepreise und eine sichere Versorgung. Deshalb müssen die Ausbauziele im EAG an den aktuellen Planungsstand angepasst werden. Sowohl der Österreichische Netzinfrastrukturplan (ÖNIP) als auch das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) berücksichtigen bereits weitergehende Ziele bis 2040. Das EAG muss nachziehen, Ziele für 2040 aufnehmen und einen konsistenten, langfristig verlässlichen Investitionsrahmen schaffen.

Erneuerbare Gase: Stillstand auf Kosten bestehender Anlagen

Auch bestehende Biogasanlagen lässt die Novelle ohne ausreichende Perspektive zurück. Für viele laufen ab 2027 die Marktprämien aus. Bereits seit 2021 ist vorgesehen, dass sie ins Erneuerbare-Gase-Gesetz (EGG) wechseln können. Dieses ist jedoch bis heute nicht beschlossen. Gleichzeitig fehlt in der EAG-Novelle eine tragfähige Übergangslösung bis nach Inkrafttreten des EGG.

Der EEÖ fordert, die Möglichkeit der Marktprämienabnahme für diese Anlagen bis drei Jahre nach Inkrafttreten des EGG zu verlängern. Mit geringfügigen gesetzlichen Anpassungen könnten sie zudem gezielt dann Strom einspeisen, wenn dieser knapp und teuer ist, und so Preisspitzen abfedern.

Ein rechtstechnisch ausgearbeiteter Entwurf für das EGG liegt vor. Dennoch fehlt weiterhin ein Beschluss – ebenso wie eine Einigung auf die Ausbauziele von drei Terawattstunden erneuerbarem Gas bis 2030 und sechs Terawattstunden bis 2035.