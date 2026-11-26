Wien (OTS) -

Künstliche Intelligenz verändert, wie sich die Österreicher:innen auf einen Einkauf vorbereiten, das belegt der neue AI Readiness Report von Handelsverband und Google Austria in Kooperation mit Reppublika Research & Analytics. Die Google Suche bleibt mit 55% unangefochten der wichtigste Informationskanal vor dem Kauf, 39% nutzen die “KI-Zusammenfassungen” in der Google Suchmaschine für die Kaufentscheidung und 27% benutzen auch KI-Assistenten wie Gemini, ChatGPT etc.

Auch der nächste Schritt – Agentic Commerce – ist für einen Teil der Bevölkerung vorstellbar: 9% können sich unter bestimmten Bedingungen einen autonomen Kaufabschluss durch KI ohne finale Freigabe vorstellen, weitere 11% vielleicht.

Für den Handel entsteht damit eine zusätzliche Chance, aber auch eine Herausforderung: Produkte müssen auch dann auffindbar sein, wenn KI bei der Recherche hilft. Gefragt sind vor allem gute Preise und verlässliche Informationen zur Warenverfügbarkeit. Davon kann auch der stationäre Handel profitieren.

Hohe Verbreitungsgeschwindigkeit: 85% nutzen KI, intensive Nutzung steigt

“Künstliche Intelligenz ist endgültig im Mainstream angekommen, und das in einer großen Geschwindigkeit. 85 Prozent der Österreicher:innen nutzen mindestens einen KI-Dienst, im Vorjahr waren es noch 70 Prozent. In der Gen Z liegt die Nutzung bereits bei 94 Prozent”, erklärt Rainer Will, Geschäftsführer des überparteilichen Handelsverbandes. “Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit gab es eine Technologie mit einer vergleichbaren Verbreitungsgeschwindigkeit. Und nie zuvor gab es eine Technologie, die sich selbst so schnell verbessern konnte.”

Die grundsätzlich positive Einstellung gegenüber KI bleibt mit 41% praktisch unverändert (2025: 42%). Die Technologie wird für viele zu einem selbstverständlichen Hilfsmittel, auch wenn sie ihr zum Teil mit Vorbehalten begegnen.

Top 6 Ranking der bekannteste KI-Tools in Österreich:

ChatGPT: 80% (+13%) Google Gemini: 62% (+82%) Meta AI via WhatsApp/Facebook/Instagram: 46% (-12%) Microsoft Copilot: 29% (+21%) Apple Intelligence / Siri AI: 23% (+/-0%) Anthropic / Claude: 19% (+375%)

KI unterstützt die Kaufrecherche trotz begrenzten Vertrauens

Bei der Informationssuche vor einem Kauf liegt Google nach wie vor vorne: 55% nennen die weltgrößte Suchmaschine als einen ihrer drei meistgenutzten Kanäle. Danach folgen Preisvergleichsportale wie Idealo mit 31% und Online-Marktplätze wie Amazon, Zalando oder OTTO mit 30%. KI-Assistenten liegen bereits auf Platz vier.

Die Nutzung geht allerdings nicht mit uneingeschränktem Vertrauen einher. KI-Assistenten zählen nur für 13% zu den drei am meisten vertrauten Quellen. In der Gen Z sind es mit 23% immerhin knapp ein Viertel. Bei vertrauensvollen Produktempfehlungen und -beratungen setzen die Befragten auf:

ihre eigene Einschätzung (50% nennen diese als eine von bis zu drei Quellen, denen sie diesbezüglich am meisten vertrauen),

(50% nennen diese als eine von bis zu drei Quellen, denen sie diesbezüglich am meisten vertrauen), unabhängige Testberichte und Fachmedien (38%),

(38%), Verkaufspersonal im Geschäft (35%)

im Geschäft (35%) Online-Bewertungen (32%).

Sechs von zehn möchten mit KI verfügbare Produkte im Geschäft finden

“Weltweit nutzen bereits über 2,5 Milliarden Menschen pro Monat Googles ‘Übersicht mit KI’ und über eine Milliarde den ‘KI-Modus’. Diese Dienste werden dank KI sogar häufiger und mit höherer Zufriedenheit genutzt. Für den österreichischen Handel bedeutet das eine große Chance, mit aktuellen Preis- und Bestandsdaten genau im Moment der Kaufentscheidung sichtbar zu sein – online wie im Geschäft vor Ort”, sagt Sher Khan, Business Lead von Google Austria.

Aktuelle Bestandsdaten und lokale Auffindbarkeit gewinnen damit an Bedeutung. Wer online verlässlich zeigt, was im Geschäft verfügbar ist, erleichtert KI-Assistenten die Recherche und kann Kund:innen den Weg in die Filiale ebnen.

Autonome Käufe für 1/5 denkbar, 1/3 davon würden KI mind. 100 Ꞓ Budget geben

Einen selbstständigen Kaufabschluss durch KI ohne einzelne Freigabe lehnen derzeit 77% eher oder eindeutig ab. Für insgesamt 20% ist dies jedoch unter bestimmten Bedingungen nicht ausgeschlossen: 9% sagen auf jeden Fall oder eher ja, 11% vielleicht.

6 von 10 Befragten, die autonome KI-Käufe nicht eindeutig ablehnen, würden der KI bis 20 Euro freie Hand lassen, ein Drittel würde ein Budget von 100 Euro oder mehr für einen selbstständigen Kaufabschluss einräumen.

Vertrauen ist alles: 70% wollen festgelegte oder vertrauenswürdige Händler

Zu den wichtigsten Voraussetzungen für eine solche autonome KI-Entscheidungsfreiheit zählt die Möglichkeit, den Kauf problemlos stornieren oder das Produkt zurückgeben zu können (sagen 75% jener, die autonome Käufe nicht eindeutig ablehnen; bei der Gen X sind es 84%). Wichtig ist den Befragten auch, dass die KI nur bei festgelegten bzw. vertrauenswürdigen Händlern kauft, sowie dass der KI-Assistent bereits länger genutzt und gute Erfahrungen damit gemacht wurden.

Für den Handel bedeutet das: Markenbildung und Vertrauen bleiben auch im Zeitalter der KI entscheidend. Eine starke Marke, verlässlicher Service und positive Einkaufserfahrungen schaffen die Grundlage dafür, von Konsument:innen als bevorzugte Einkaufsadresse für den KI-Assistenten vorgegeben zu werden.

Für Personen, die Agentic Commerce nicht eindeutig ablehnen, sind autonome Käufe bei Drogerie- und Kosmetikprodukten sowie Lebensmitteln und Getränken am ehesten vorstellbar, also klassischen FMCG-Produkten. Es folgen mit Büchern, Medien und Unterhaltung gut vergleichbare Produkte. Direkt danach kommen schon Kleidung und Schuhe.

Top 10 Ranking der Produkte und Leistungen für Agentic Commerce (autonome KI-Käufe):

Drogerie- und Kosmetik (33%) Lebensmittel und Getränke (29%) Bücher, Medien und Unterhaltung (21%) Kleidung und Schuhe (18%) Freizeit- und Veranstaltungstickets (16%) Energie, z.B. Strom- oder Gastarife (16%) Computer & Elektronik (15%) Telekommunikation, z.B. Mobilfunk- oder Internettarife (14%) Reisen und Unterkünfte (13%) Mobilitätsangebote, z.B. Bahn, Mietwagen (13%)

Kaufhistorie und Standort für bessere Einkaufsempfehlungen

Für bessere KI-Einkaufsempfehlungen würden die Befragten am ehesten ihre Kaufhistorie (31%) und ihren Standort (30%) mit einem KI-Assistenten teilen. Jeder Vierte würde auch Haushaltsdaten (z.B. Haushaltsgröße, Einkommen, Wohnsituation, vorhandene Geräte/Ausstattung; 25%) und persönliche Daten (z.B. Alter, Familienstand, persönliche Präferenzen; 23%) zur Verfügung stellen.

Google führt beim Vertrauen in die Weiterentwicklung von KI

Bei der Frage, welchen Anbietern die Österreicher:innen eine nutzerorientierte und verantwortungsvolle Weiterentwicklung von KI am ehesten zutrauen, liegt Google jeweils an erster Stelle. 28% nennen Google bei der Entwicklung persönlich nützlicher und praktischer KI-Funktionen, 21% bei einer Weiterentwicklung unter Berücksichtigung von Sicherheit und ethischen Grundsätzen als einen von maximal drei Anbietern, denen dies am ehesten zugetraut wird. Dahinter folgt OpenAI mit 23 beziehungsweise 17%.

Hoffnung auf Fortschritt trifft auf Sorge vor Fehlentscheidungen

Die wichtigsten persönlichen Hoffnungen sind effizientere Arbeitsprozesse (41%), Bildung und Zugang zu Wissen (38%) sowie Unterstützung bei Kreativität und Ideenfindung (35%). Gesellschaftliche Chancen sehen die Befragten besonders in medizinischen Fortschritten (52%), wissenschaftlichen Durchbrüchen (44%) und einer besseren Vorhersage oder Bewältigung von Naturkatastrophen und Krisen (43%). Unter Golden Agern hoffen 59% auf medizinischen Fortschritt; 22% dieser Altersgruppe verbinden mit KI keinerlei persönliche Hoffnungen (verglichen zu 15% unter Österreicher:innen insgesamt).

Gleichzeitig fürchten 65% Fehlentscheidungen durch KI und 64% die Verbreitung von Falschinformationen. Es folgen Kontrollverlust beziehungsweise eine Verselbstständigung der KI (58%) und die Abhängigkeit von Technologie (55%). Golden Ager nennen Falschinformationen mit 72% und rechtswidrige Nutzung mit 66% (Österreicher:innen insgesamt: 54%) überdurchschnittlich häufig.

Die Skepsis zeigt sich auch bei sensiblen Anwendungen: Trotz Hoffnung auf medizinischen Fortschritt hat die Ablehnung eines vermehrten Einsatzes von KI in sensiblen Bereichen wie juristischer Beratung oder medizinischen Diagnosen zugenommen (2025: 39%; 2026: 46%).

KI-Antworten werden nicht durchgehend überprüft

26% der KI-Nutzer:innen vertrauen KI-Antworten uneingeschränkt oder überwiegend. Drei Viertel vertrauen der KI nur teilweise bis gar nicht oder können dies nicht einschätzen. Trotzdem überprüft nur knapp die Hälfte (47%) die Informationen von KI zumindest meistens anhand anderer Quellen, 15% selten oder nie.

Über die Studie

Die vorliegenden Ergebnisse stammen aus der Konsument:innenbefragung der Studie zur Nutzung und Wahrnehmung von KI 2026 von Handelsverband und Google in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Reppublika Research & Analytics. Befragt wurden 1.005 Personen; die Stichprobe ist repräsentativ für die Bevölkerung ab 18 Jahren. Als GenZ weist die Studie die 18- bis 29-Jährigen aus, als Gen Y 30-44-Jährige, als Gen X 45-60-Jährige, als Golden Ager Personen ab 61 Jahren. Fragen zur tatsächlichen KI-Nutzung beziehen sich teilweise auf die 857 KI-Nutzer:innen. Die Detailfragen zu Budgets, Voraussetzungen und Produktgruppen für autonome Käufe durch KI beziehen sich auf 406 Personen, die einen solchen Kaufabschluss nicht eindeutig ablehnen.

Mehr dazu HIER

Rainer Will ist seit 2014 Geschäftsführer des Handelsverbands und Autor des Buches “DENK FÜR MICH. Der Tag, an dem die Menschheit aufhörte, verstehen zu müssen.”

Sher Khan ist Industry Leader für den Handelsbereich in der Google Alpine Region und Business Lead von Google Austria