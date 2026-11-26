Wien (OTS) -

In vielen Industriebetrieben entstehen täglich große Mengen an Prozesswärme, die in vielen Fällen noch immer über Kühltürme, Abluft und Abwasser verloren geht. Gleichzeitig gibt es bereits erfolgreiche Konzepte und Projekte, die zeigen, wie sich diese Abwärme effizient nutzen lässt. So können etwa Wohnungen, Schulen und Gewerbebetriebe beheizt werden ohne zusätzlichen Brennstoff sowie mit spürbarer Entlastung bei Kosten und CO₂-Emissionen.

Im Rahmen der Pressekonferenz werden zwei Praxisbeispiele werden vorgestellt:

Egger Holzwerkstoffe. Der Spanplattenproduzent wird ab dem Herbst 2027 rund 10 MW Wärme in das St. Pöltener Wärmenetz einspeisen.

AustroCel. Die integrierte Bioraffinerie in der Salzburger Stadt Hallein, versorgt sich nicht nur selbst, sondern bis zu 30.000 Haushalte in der Region mit sauberer Abwärme und Strom.

Welche Potenziale gibt es noch in Österreich?

Welche Voraussetzungen benötigt die Abwärmenutzung in Hinblick auf Technik, Finanzierung und Rechtsrahmen?

Was braucht es, damit Industriebetriebe, Energieversorger und Kommunen gemeinsam Projekte umsetzen?

Ihre Gesprächspartner sind:

DI Gerhard Fida , Geschäftsführer der Wiener Netze und stellvertretender Obmann des Fachverbands Gas Wärme

, Geschäftsführer der Wiener Netze und stellvertretender Obmann des Fachverbands Gas Wärme Ing. Mag. Martin Wurzl , Werksleitung Technik & Produktion bei Egger Holzwerkstoffe in Unterradlberg, NÖ

, Werksleitung Technik & Produktion bei Egger Holzwerkstoffe in Unterradlberg, NÖ Ing. Walter Kogler, Energiemanager bei AustroCel, Hallein, Salzburg

Zeit:

Dienstag, 1. Dezember 2026

10:00 Uhr



Ort:

Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien



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