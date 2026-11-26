Wien (OTS) -

Angesichts der jüngsten Umfrage, laut der die SPÖ zur ÖVP aufholt und zum Überholen ansetzt, erinnerte FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz an die Verantwortung der ÖVP-Landesparteichefs für die Regierungsbildung im vergangenen Jahr.

„Die ÖVP hatte damals die Möglichkeit, gemeinsam mit der FPÖ einen wirtschaftsfreundlichen Kurs einzuschlagen, der auf Aufschwung, Affinität zu Leistung und das Miteinander von Unternehmern und Arbeitnehmern ausgerichtet gewesen wäre. Stattdessen entschied man sich für ein Kickl-Verhinderungskonstrukt und einen ÖVP-Kanzlerposten. Dass man damit möglicherweise auch der eigenen Partei langfristig schadet, dürfte den klugen Strategen innerhalb der ÖVP damals nicht bewusst gewesen sein“, so Schnedlitz.

Die politische Verantwortung dafür könne man jedenfalls nicht Stocker allein zuschieben. Sowohl Johanna Mikl-Leitner als auch Anton Mattle hätten im Februar 2025 die neuerlichen Koalitionsverhandlungen mit SPÖ und NEOS nicht nur ausdrücklich begrüßt, sondern seien auch die Mitarchitekten von Rot und Rosarot in der Regierung. „Es ist schon bemerkenswert, wenn man zuerst selbst der SPÖ den roten Teppich in die Regierung ausrollt und sich anschließend über deren wirtschaftspolitische Vorstellungen und Ausrichtung beschwert. Die ÖVP muss sich an ihren eigenen Entscheidungen messen lassen. Die jüngsten Umfragewerte sollten insbesondere den ÖVP-Landeschefs zu denken geben. Das Abschieben der Verantwortung auf die SPÖ ist nämlich genau das, was sich Wirtschaft und Wähler nicht mehr gefallen lassen. Sie haben die Fakten nicht vergessen und lassen sich jetzt nicht auch noch gern obendrein belügen und hinters Licht führen. Genau das spiegelt sich in den Umfragen wider“, erklärte Schnedlitz.

„Ich bin zwar kein Berater der ÖVP, aber eines sei gesagt: Wenn Mikl-Leitner, Mattle, Stocker und Co selbst nicht mehr von der Politik dieser Bundesregierung überzeugt sind, wäre der Weg in Richtung Neuwahlen die einzig richtige Entscheidung. Damit wären die innerparteilichen Probleme der ÖVP zwar noch nicht gelöst und ihr Untergang nicht aufgehalten. Dazu müsste die ÖVP die Verantwortlichen der derzeitigen Misere, nämlich Mikl-Leitner, Mattle, Stocker und Co, in Politpension schicken. Aber zumindest hätten die Österreicher wieder die Möglichkeit, selbst über die politische Zukunft ihres Landes zu entscheiden, und der Scherbenhaufen, den die ÖVP mit ihren falschen Entscheidungen angerichtet hat, würde nicht weiter Tag für Tag größer werden“, so Schnedlitz abschließend.