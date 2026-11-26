Wien (OTS) -

„Ich habe dem Wirtschafts-, dem Finanz- und dem Klimaminister im Kern dieselbe Frage gestellt: Wer hat ausgerechnet, was das Zieljahr 2040 kostet, bevor es in das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) aufgenommen wurde? Zwei Minister verwiesen auf andere Ressorts, der dritte auf einen Klimafahrplan, den es allerdings noch gar nicht gibt. Eine konkrete Zahl nannte keiner der drei“, stellte FPÖ-Wirtschaftssprecherin NAbg. Dr. Barbara Kolm zu den Anfragebeantwortungen der ÖVP-Minister Hattmannsdorfer und Totschnig sowie des SPÖ-Ministers Marterbauer fest.

Am deutlichsten fällt noch die Antwort des ÖVP-Wirtschaftsministers aus, der für das Elektrizitätswirtschaftsgesetz zuständig ist. So erklärte er auf die entsprechende Frage, dass sein Ministerium im Dezember 2025 „über keine eigene, umfassende Modellrechnung oder volkswirtschaftliche Folgenabschätzung zu den gesamten Transformationskosten verfügte“. Weiters hielt er fest: „Eine solche gesonderte Gesamtkostenschätzung wurde vor der Aufnahme des verbindlichen Zieljahres nicht erstellt.“ Auch für das bereits seit Jahren im Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz verankerte „Bestreben“ zur Klimaneutralität 2040 wurde laut Hattmannsdorfer „bis dato keine eigene, gesonderte Kostenschätzung erstellt“.

Das Finanzministerium wiederum hat die Folgenabschätzung zum Gesetz im Rahmen der Begutachtung geprüft. Nachdem das Zieljahr 2040 schließlich per Abänderungsantrag in das Gesetz aufgenommen wurde, „wurde keine neue Fassung der WFA vorgelegt“. Der SPÖ-Finanzminister verwies in seiner Beantwortung auf Szenarien seiner langfristigen Budgetprognose. Diese stellen allerdings keine eigenständige Kostenberechnung für das Vorziehen des Klimaziels auf 2040 dar und ermöglichen auch keinen Vergleich zwischen den Zieljahren 2040 und 2050. Der ÖVP-Klimaminister wiederum erklärte, für das Elektrizitätswirtschaftsgesetz gar nicht zuständig zu sein.

Für gesamtwirtschaftliche Prognosen sieht Hattmannsdorfer allerdings Finanzminister Marterbauer zuständig. Dieser kann die budgetären Folgen nach eigener Aussage jedoch erst abschätzen, wenn der Klimafahrplan vorliegt, der bis Ende 2027 erstellt werden soll. Totschnig hingegen hält es für „fachlich nicht seriös“, Kosten und Nutzen zu einer einzigen Zahl zusammenzurechnen. „Zuerst wird das Klimaziel beschlossen, die Rechnung dafür soll aber erst Jahre später und in Teilbeträgen folgen. Kein Unternehmer, der mit seinem eigenen Geld wirtschaftet, würde so entscheiden“, erklärte Kolm.

Auffällig ist auch, welch geringe Verbindlichkeit das Ziel in den Antworten offenbar hat. Der Wirtschaftsminister spricht von der Aufnahme des „verbindlichen Zieljahres“, bezeichnet dieses zugleich aber als „programmatisches Ziel“ und als eines von „insgesamt 15 im Gesetz genannten Zielen“. Für Totschnig wiederum ist 2040 ein „politisches Ziel“. „Wenn das Zieljahr tatsächlich so unverbindlich definiert ist, wie es diese drei Regierungsmitglieder nun darstellen wollen, könnten sie es eigentlich gleich streichen. Dass sie das nicht tun, zeigt: Das Anpeilen des Ziels ist durchaus ernst gemeint, gerechnet wurde dafür aber nicht“, so Kolm.

Für die Bauern bleibt zudem offen, wie es nach 2027 weitergehen soll. Laut Klimaminister Totschnig werden Rückvergütungen für die Land- und Forstwirtschaft auch im künftigen EU-Emissionshandel ETS II „unionsrechtlich möglich sein“. Laut Finanzminister Marterbauer ist im Doppelbudget 2027/2028 allerdings keine Verlängerung der Entlastung vorgesehen. Marterbauer argumentiert außerdem, dass eine frühzeitige Dekarbonisierung gerade jenen Betrieben Wettbewerbsvorteile bringen könne, die nicht unter das EU-Emissionshandelssystem ETS 1 fallen. „Dann braucht es aber kein vorgeschriebenes Zieljahr im Gesetz. Wer darin einen Vorteil sieht, kann freiwillig vorangehen – mit eigenem Risiko und auf Grundlage des eigenen Wissens über seinen Betrieb. Eine Regierung, die nicht ausgerechnet hat, was der Vorsprung gegenüber dem EU-Ziel kostet, und den Beitrag zum Weltklima nach eigener Aussage nicht beziffern kann, sollte der gesamten Volkswirtschaft Land kein Zieljahr vorschreiben, das zehn Jahre vor jenem der EU liegt“, erklärte die FPÖ-Wirtschaftssprecherin.

„Wir Freiheitliche fordern, das Klimagesetz nicht zu beschließen, das Zieljahr 2040 aus dem Elektrizitätswirtschaftsgesetz zu streichen und zum Gleichschritt mit dem EU-Zieljahr 2050 zurückzukehren. Die Rechnung, die heute keiner vorlegen kann, wird am Ende vom Arbeits- und Wirtschaftsstandort Österreich bezahlt“, betonte Kolm.