Wien (OTS) -

Der Eltern-Kind-Pass ist eines der besteingeführten Vorsorgeprogramme in Österreich. Nahezu alle werdenden Eltern nützen dieses Instrument für die Gesundheitsprävention. Die Umsetzung des „Eltern-Kind-Passes neu“ mit einem erweiterten Angebot an Untersuchungen erfolgt jedoch holprig. Da der elektronische Eltern-Kind-Pass bislang nicht umgesetzt werden konnte, wurden neue Untersuchungen in ein Zusatzheft gepackt, das den gewohnten gelben Eltern-Kind-Pass ergänzt.

Zwischenlösung verwirrend und noch kaum genützt

Kronthaler fordert mehr Tempo bei der Umsetzung einer übersichtlicheren Lösung. Offensichtlich wird das Zusatzheft bislang noch kaum genützt: „Wir haben in unserer Beratung erst einmal ein Zusatzheft bei einer Klientin gesehen und vermuten, dass es noch nicht durchgehend verwendet wird“, sagt Kronthaler.

Erfahrung von Ärzt:innen mit erweitertem Fragenkatalog wird evaluiert

Der neue Eltern-Kind-Pass setzt unter anderem auf ein ärztliches Screening auch zu psychosozialen und sozioökonomischen Belastungen im Rahmen eines Gesundheitsgespräches. Ärztinnen und Ärzte müssen dafür einen Fragebogen verwenden, dessen Ergebnis im Zusatzheft eingetragen wird. „Es geht auch um Themen wie Geldsorgen, mögliche Gewalt, Entwicklung einer Depression“, informiert Kronthaler. Wie dies von den Ärzt:innen angenommen wird, wird von der Ärztekammer derzeit evaluiert. Wie es die Frauen annehmen, muss ebenfalls abgewartet werden.

Info über spezialisierte Stellen hat größten Nutzen

„Auch bisher gab es im Eltern-Kind-Pass Fragen zu psychosozialen Belastungen, wenn auch nur wenige. Unserer Beobachtung nach war kaum jemals eine Belastung im Eltern-Kind-Pass vermerkt – auch nicht bei Familien, die mit großen Problemen in unsere Beratung kamen. Unserer Erfahrung nach hat es den größten Nutzen, wenn Ärztinnen und Ärzte an spezialisierte Stellen wie an Schwangerenberatung vermitteln, wo Zeit für persönliche Fragen ist, die Beraterinnen alle möglichen Hilfen kennen und auch Anonymität möglich ist“, betont Kronthaler.

Wichtig ist, Frauen zu erreichen, die Hilfe brauchen

Sicher ist jedenfalls, dass diese Themen gesundheitlich sehr relevant sind. „Wir finden es sehr positiv, wenn Frauen, die sich mit ihren Problemen vielleicht bisher sehr allein fühlten, auf Hilfsangebote hingewiesen werden, und zwar dort, wo sie bereits erreicht werden: bei ihrer Ärztin, bei ihrem Arzt im Zuge der Eltern-Kind-Pass-Untersuchungen“ , so Kronthaler.

Wissen über Beratungsangebote zugänglich machen