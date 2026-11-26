- 26.11.2026, 09:31:02
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- OTS0060
ABSAGE: Pressegespräch der Energiesprecher von ÖVP und SPÖ sowie der NEOS-Energiesprecherin
Das Pressegespräch am heutigen Donnerstag, 26. November 2026, um 11:00 im Reflektorium des Parlaments, ist abgesagt.
Wir bitten um Verständnis. (Schluss)
Rückfragen & Kontakt
Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
+43 1 401 10-4439 bzw.
+43 1 401 10-4432
http://www.oevpklub.at
SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at
NEOS Parlamentsklub
Telefon: 0676/4194951
E-Mail: [email protected]
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