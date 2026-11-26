Wien (OTS) -

Der freiheitliche steirische EU-Abgeordnete Georg Mayer lehnt die vorläufige Einigung zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat zur EU-Methanverordnung ab. Der Kompromiss begnügt sich mit der bloßen Verschiebung der umfassenden und marktunüblichen Überwachungs-, Berichts- und Prüfpflichten für Importeure von Erdgas, Erdöl und Kohle vom 1. Jänner 2027 auf den 1. Jänner 2029. „Die EVP verkauft zwei Jahre Aufschub eines noch nicht angewendeten Rechtsakts als Entlastung. Ab dem 1. Jänner 2029 kommen durch diese Auflagen zusätzliche Kosten beim Energieimport. Die werden am Ende bei den Haushalten und Betrieben landen. Wer Europas Wettbewerbsfähigkeit stärken will, muss diese neue Belastung ersatzlos aufheben“, erklärt Mayer.

Mayer erinnert an den im Mai 2023 aufgedeckten Skandal, als die grüne Berichterstatterin der Methanverordnung - Abgeordnete Jutta Paulus - ein Kompromisspapier zur Methan Verordnung zirkuliert hat, das nachweislich von einer Umwelt-NGO verfasst worden war. „Das ist als ob ein Hund die Standortfrage von Wurst entscheiden soll“, so Mayer in einer ersten damaligen Reaktion auf diesen Lobbyskandal der Sonderklasse.

Besonders scharf kritisiert Mayer die Vorgaben für seit Jahrzehnten stillgelegte Kohlegruben, da für untertägigen Bergwerke die Verordnung neue Messungen und damit Investitionen in Millionenhöhe zur Minderung der Methanemissionen vorsieht, obwohl diese Gruben nicht mehr operativ sind. Die Kosten gehen also direkt an den Endkunden der betroffenen Energieunternehmer weiter.

Die EU-Kommission will hier einen Rechtsrahmen erproben, den Brüssel anschließend kohlefördernden Ländern außerhalb der EU als Vorlage nahelegen will. Die kindliche Vorstellung, dass Länder wie China, die im Wochentakt neue Kohlekraftwerke ans Netz bringen, diese Vorgaben jemals übernehmen, offenbart die Naivität, mit welcher in der EU-Kommission Entscheidungen getroffen werden.

„Die Kosten für die Nachrüstung werden leider wieder einmal die Bürger zahlen, selbst bei Gruben, in denen seit Jahrzehnten keine Kohle mehr gefördert wird“, sagt Mayer. Mit den Vorschriften zu den Energieimporten gefährdet die EVP-Kommission die Versorgungssicherheit und damit unser existentielles Wohlergehen. „Wer nun Erdgas, Erdöl oder Kohle nach Europa liefern will, soll sich für den EU-Markt zusätzlichen bürokratischen Anforderungen unterwerfen. Dabei können Lieferanten mittlerweile per Schiff ihre gefragte Ware auf dem Weltmarkt an den Höchstbietenden verkaufen, denn die Pipelines, die uns langfristige Verträge gesichert haben, hat die EU-Kommission stillgelegt, soweit sie nicht vom ukrainischen Regime gesprengt wurden. Wer Europas Energieeinkauf verteuert und erschwert, setzt die Versorgungssicherheit aufs Spiel.“

Die Methanverordnung gehört zur Gesetzgebung im Rahmen des europäischen Green Deals und des Pakets „Fit for 55“. Die scheinkonservative EU-Kommission hat sich zum Ziel gesetzt, die Netto-Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 zu senken und bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. „Die EVP-geführte Kommission treibt ihre Green-Deal-Politik weiter voran, koste es, was es wolle. Dabei setzt sie die Versorgungssicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandorts aufs Spiel. Diese Berichtspflichten tragen wir auch mit zwei Jahren Aufschub nicht mit“, betont Mayer.

„Die FPÖ fordert die ersatzlose Aufhebung der Methanverordnung und einen breiten Rückbau jener Vorgaben aus dem Green Deal und REPowerEU, die Energie verteuern und die Versorgung erschweren. Unsere Haushalte und Betriebe brauchen leistbare Energie, auf deren Verfügbarkeit sie sich verlassen können. Davon hängen Arbeitsplätze, Industrie und Wohlstand in Europa ab“, so Mayer.