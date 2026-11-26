Wien (OTS) -

Mit wenig Verständnis blickt ÖVP-Abgeordnete Bettina Zopf auf die heutige Befragung eines Bezirksinspektors im Pilnacek-Untersuchungsausschuss. “Ich habe wirklich keine Idee, welche Erkenntnisse sich die FPÖ von dieser Befragung erwartet. Auffällig ist höchstens, mit welcher Beharrlichkeit sie diese Ladung verfolgt hat”, so Zopf.

Der Beamte hatte in einem Amtsvermerk eine Information festgehalten, mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass diese nicht bestätigt ist. Wie diese Information Teil der polizeiinternen Kommunikation wurde, hat bereits ein anderer Beamter im Ausschuss unter Wahrheitspflicht erklärt. “Diese Frage ist beantwortet. Wer sie trotzdem noch einmal stellt, sucht keine Antworten, sondern eine Bühne”, so Zopf.



Schon einmal Ziel rassistischer Hetze

Ein Aspekt ist Zopf persönlich besonders wichtig: Genau jener Beamte, den die FPÖ unbedingt im Ausschuss sehen wollte, war vor vielen Jahren wegen seines Migrationshintergrunds massiven Angriffen in sozialen Netzwerken ausgesetzt. Die Hetze kam damals aus eindeutig und offen rechter Richtung. “Das war nicht nur unter der Gürtellinie, das war noch deutlich darunter. Unappetitlich, abstoßend, verwerflich und hetzerisch. Eine völlige Niveaulosigkeit gegenüber einem jungen Polizisten, der nichts anderes wollte, als seinen Dienst zu machen”, so Zopf.

“Es mag ein Zufall sein, dass die FPÖ ausgerechnet diese Befragung um jeden Preis braucht. Mit Blick auf seine Geschichte möchte ich mich als Parlamentarierin aber schon heute bei ihm entschuldigen. Dass seine Person nun wieder öffentlich zum Thema wird, wenn auch anonymisiert, ist mit keiner einzigen zu erwartenden Antwort zu rechtfertigen.”



Bisher 19 Polizistinnen und Polizisten vor den Ausschuss geladen

Für Zopf fügt sich die heutige Ladung in ein Muster: “Der FPÖ geht es offensichtlich nur darum, ihr Polizei-Bashing der vergangenen Monate im U-Ausschuss fortzusetzen. Mit Aufklärung hat das nichts zu tun.” Inzwischen seien 19 Polizistinnen und Polizisten vor den Ausschuss geladen worden, für die Betroffenen jedes Mal eine erhebliche Belastung. “Und das, ohne dass sie sich irgendetwas zu Schulden kommen lassen haben. Sie haben einfach ihren Job gemacht: Ordentlich, professionell und unaufgeregt.”

“Ich habe es in diesem Ausschuss schon mehrfach betont und ich werde es weiterhin tun: Ich stelle mich schützend vor alle Polizistinnen und Polizisten. Gegen dieses Polizei-Bashing wehre ich mich aufs Schärfste”, so Zopf. “Ich warte schon lange auf eine Entschuldigung der FPÖ bei den Polizistinnen und Polizisten. Sie wird wohl auch heute nicht kommen.” (Schluss)