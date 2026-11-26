Wien (OTS) -

Heute und morgen findet in Brüssel ein Sondergipfel der 27 EU-Spitzen statt. Im Mittelpunkt stehen die Beratungen über den Mehrjährigen Finanzrahmen 2028-2034, die ins Stocken geraten sind. Es soll auch um Hilfen für die Ukraine im nächsten Jahr gehen. SPÖ-Delegationsleiter und außenpolitischer Sprecher Andreas Schieder dazu: „Der russische Angriffskrieg betrifft uns alle. Erst letzte Woche wurde die österreichische Botschaft in Kiew angegriffen. Das klammert auch Tschechien und Ungarn nicht aus. Fico und Magyar müssen ihre Blockade-Haltung bei der Ukraine-Finanzierung endlich aufgeben. Der vierte Kriegswinter in der Ukraine ist gnadenlos und wir können unsere Verbündeten nicht ohne Strom und Wasser sitzen lassen, während sie unsere Werte und unsere Sicherheit verteidigen.“ ****

Zum Ringen um den Mehrjährigen Finanzrahmen sagt Schieder: „Leider entfernen wir uns gerade immer weiter von einem Budget, das das Versprechen für ein besseres Leben für alle Menschen in Europa einlösen kann. In einer Zeit, in der die Lebenshaltungskosten steigen, bedeutet eine Kürzung des EU-Budgets auch eine Kürzung an Lebensqualität. Europaministerin Bauer sollte sich, statt mit Vetodrohungen die Verhandlungen zu erschweren, lieber durchrechnen, was ein schwaches EU-Budget für die Menschen in Europa bedeuten würde. Ein schwacher Haushalt macht Europa schwach und handlungsunfähig.“

Evelyn Regner, SPÖ-EU-Abgeordnete und Mitglied im Wirtschafts- und Währungsausschuss ergänzt: „Statt immer nur den Sparstift anzusetzen, braucht es endlich eine weitsichtige Debatte über die Vorschläge, die bereits auf dem Tisch liegen. Denn wer ein resilientes Budget möchte, muss die Frage der Gegenfinanzierung aufgreifen. Wenn Mitgliedstaaten nicht mehr geben können oder wollen, braucht es eine andere Finanzierungsmöglichkeit. Eigenmittel können genau diese Lücke schließen und mit bis zu 60 Milliarden Euro einen substanziellen Beitrag zu unserem Haushalt leisten. Mit der Digitalsteuer würden dabei endlich auch jene zahlen, die bisher am meisten verdient und am wenigsten beigetragen haben, nämlich die großen Techkonzerne.“

Auch die Neubesetzung der EZB-Führungsspitze steht auf der Tagesordnung. Finanzsprecherin Regner kommentiert: „Wir standen so kurz vor einem Kulturwandel bei der Besetzung politischer Ämter in Europa. Mit der Nachbesetzung von EZB-Präsidentin Lagarde durch einen Mann erlischt diese Hoffnung gerade wieder ein Stück. Insbesondere, wenn der Blick über die fast nur männlich besetzten Reihen der EZB-Spitze wandert. Christine Lagarde hinterlässt große Fußspuren. In der Covid-Krise hat sie entschlossen gehandelt und damit Arbeitsplätze und Unternehmen in ganz Europa geschützt. Sie hat außerdem viel Wichtiges vorangebracht, wie die stärkere Berücksichtigung des Klimawandels bei der Bewertung finanzieller Risiken. Danke, Frau Präsidentin!“ (Schluss) bj