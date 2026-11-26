Wien (OTS) -

Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband Wien (SWV WIEN) stellt sich personell neu auf: Denis Sakic übernimmt ab Jänner 2027 die Funktion des Landesgeschäftsführers und folgt damit auf Elisabeth Hakel.

SWV WIEN Präsident Marko Fischer: „Mit Denis Sakic gewinnen wir einen erfahrenen Kommunalpolitiker, der organisatorische Kompetenz, wirtschaftliches Verständnis und ein breites Netzwerk mitbringt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und darauf, den Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband Wien gemeinsam weiterzuentwickeln.“

Sakic ist seit Juni 2025 Abgeordneter zum Wiener Landtag und Mitglied des Wiener Gemeinderats. Seit September 2026 ist er zudem Vorsitzender der SPÖ Innere Stadt und zählt damit zu den jüngsten Bezirksparteivorsitzenden Wiens.

Der 36-Jährige bringt langjährige Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung, insbesondere in den Bereichen Budgetplanung, Finanzen und Bauwesen, sowie umfassende organisatorische und politische Führungserfahrung mit.

„Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe und das mir entgegengebrachte Vertrauen. Mein Ziel ist es, den SWV WIEN gemeinsam mit dem Team weiterzuentwickeln, unsere Netzwerke zu stärken und insbesondere den Ein-Personen-Unternehmen sowie den kleinen und mittleren Betrieben eine starke Stimme zu geben. Wirtschaftlicher Erfolg und soziale Verantwortung gehören für mich untrennbar zusammen“, erklärt Sakic.

Gleichzeitig bedankt sich Denis Sakic bei seiner Vorgängerin Elisabeth Hakel für ihre bisherige Tätigkeit und ihren Einsatz für den SWV WIEN.

„Elisabeth Hakel hat sich mit großem Engagement für den Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband Wien eingesetzt. Für ihre geleistete Arbeit und ihren persönlichen Einsatz möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Ich freue mich darauf, auf dem bisher Geleisteten aufzubauen und gemeinsam mit dem Team neue Impulse zu setzen.“

Elisabeth Hakel konzentriert sich auf den weiteren Ausbau ihres Unternehmens, der „Ersten Wiener Tofu Manufaktur“ unter der Marke „Wiener Tofu“, das mittlerweile zwei Standorte umfasst. Der Aufbau eines neuen Produktionsstandorts sowie einer Fine-Dining-Location erfordern ihre volle Aufmerksamkeit und unternehmerische Energie.

Für seine neue Aufgabe hat Sakic einen klaren persönlichen Anspruch:

„Am Ende zählt nicht, welche Funktionen man ausübt, sondern was man in diesen Funktionen tatsächlich bewegt. Genau mit diesem Anspruch gehe ich an meine neue Aufgabe heran“, so Sakic abschließend.