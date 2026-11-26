Wien/Brüssel (OTS) -

Vor den heutigen Gipfelberatungen zum Mehrjährigen Finanzrahmen 2028–2034 fordern die NEOS-Europaabgeordneten Anna Stürgkh und Helmut Brandstätter eine echte Reform des EU-Budgets. Der jüngste Verhandlungsvorschlag sieht rund 204 Milliarden Euro weniger vor als der Kommissionsentwurf. Für NEOS müsse die Debatte über das Gesamtvolumen hinausgehen und klären, welche Ausgaben Europas Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit stärken.

„Budgetkürzungen allein sind noch keine Reform. Wenn wir bestehende Strukturen weitgehend unangetastet lassen und bei Zukunftsinvestitionen sparen, wird Europa weder effizienter noch wettbewerbsfähiger. Wir müssen Mittel gezielt in Erasmus, Forschung, moderne Stromnetze und neue Technologien umschichten. Eine echte Reform vereinfacht außerdem Förderverfahren, baut Doppelgleisigkeiten ab und prüft, was mit dem Geld tatsächlich erreicht wird“, betont Stürgkh.

Bei neuen EU-Eigenmitteln seien NEOS gesprächsbereit, sofern im Gegenzug auf nationaler Ebene entsprechend entlastet werde. „Grundsätzlich wäre eine Digitalsteuer denkbar, wenn sie dazu beiträgt, die nationalen Ausgaben zu senken. Aber nur, wenn die Wettbewerbsfähigkeit nicht darunter leidet und keine zusätzlichen nationalen Belastungen entstehen. Die vorgeschlagene umsatzbasierte Unternehmensabgabe sehen wir sehr kritisch, weil sie den Standort schwächen kann“, sagt Brandstätter.

Brandstätter verweist des Weiteren auf die gemeinsamen Aufgaben Europas – von der Unterstützung der Ukraine bis zur Energieversorgung und technologischen Unabhängigkeit. Der aktuelle Entwurf sieht eine Kürzung von rund 30 Prozent vor. Ein Fehler, so Brandstätter: „Europas Herausforderungen werden durch einen kleineren Budgetrahmen nicht kleiner. Die Ukraine verteidigt auch unsere Sicherheit, unsere Wirtschaft braucht verlässliche Energie und unsere Forschung Planungssicherheit. Wir werden prüfen, ob ein Budgetkompromiss diese Aufgaben absichert. Reform bedeutet, Europa handlungsfähiger zu machen. Eine niedrigere Zahl allein leistet das nicht“, hält Brandstätter fest.