Wien (OTS) -

Seit 1973 steht das Kraftwerk Donaustadt für eine sichere Versorgung mit Strom und Wärme. Der Bevölkerungsanstieg und die Ansiedlungen von Unternehmen in den Bezirken Floridsdorf und Donaustadt waren ein Grund, warum hier mehr Wärme und Strom gebraucht wurde. Die Nähe zum Ölhafen Lobau ermöglichte zudem eine einfache Anlieferung von Brennstoffen. Unter dem Motto „Raus aus Gas“ wird der Standort seit einigen Jahren zeitgemäß weiterentwickelt und nun im nächsten Schritt zu einem innovativen Wärmepark, der künftig Fernwärme für bis zu 280.000 Haushalten liefert.

Wien Energie und die Stadt Wien verfolgen einen klaren Plan zum Ausstieg aus Gas, das neue Mega-Projekt in der Donaustadt ist ein weiterer wesentlicher Baustein dazu.

Startschuss in einen neuen Lebensabschnitt des Kraftwerks

An dem bestehenden Standort mit einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage, einem Bürger*innen-Solarkraftwerk und einem innovativen Batteriespeicher sind nun weitere Anlagen geplant: die zweite Tiefengeothermie-Anlage Wiens, der erste Erdbecken-Wärmespeicher Wiens, ein Tageswärmespeicher sowie ein Fernwärmeknoten mit Wärmepumpen. In Wiens größtem Wärme-Hub für Fernwärme steigt die Versorgungskapazität von bisher 180.000 Haushalten auf 280.000 Wiener Haushalte inklusive einer neuen, bislang einzigartigen, Speicherkapazität.

„Mit dem Ausbau und der Modernisierung des Standorts Donaustadt setzten wir den nächsten wichtigen Schritt in der erneuerbaren Energiegeschichte und dem konkreten Plan der Stadt Wien zu Raus aus Gas“, sagt Ulli Sima, Stadträtin für Stadtentwicklung, Mobilität und Wiener Stadtwerke. „Am Standort Donaustadt steigern wir die Kapazität zur Wärmeversorgung um über 50% auf 280.000 Haushalte und das mit regionaler, sauberer Wärme aus der Tiefengeothermie und Großwärmepumpen. Wir schaffen in der Donaustadt die bereits zweite Tiefengeothermie-Anlage Wiens mit einer Versorgung für 70.000 Haushalte und gehen den nächsten wichtigen Schritt auch in der Wärme-Versorgung, um von fossilen Brennstoffen unabhängig zu werden. Mit diesem Erneuerbaren Ausbau setzen wir für Strom und Wärme Maßnahmen und schaffen zudem wichtige Speicherkapazität für eine 24/7 Verfügbarkeit. Das ist ein wegweisendes Projekt für unsere Stadt für Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern und teuren Energieimporten. Damit stärken wir Versorgungssicherheit, Preisunabhängigkeit und Lebensqualität für die Wienerinnen und Wiener.“

Damit Neues entstehen kann, muss Altes weichen: Der erste Schritt der Umgestaltung ist der Teil-Rückbau der seit mehreren Jahren stillgelegten Kraftwerksblöcke 1 und 2. Das bedeutet auch den Abschied von einer Wiener Landmark: Bis zum Herbst 2027 wird der 150 Meter hohe Schornstein mit seinen rot-weiß-roten Streifen abgetragen.

Modernisierung wichtiger Schritt für „Raus aus Gas“ – Unabhängigkeit von internationalen Krisen und Preisschwankungen

Das Kraftwerk Donaustadt wurde seit 1973 laufend weiterentwickelt. So wurde auf dem Gelände im Jahr 2012 das erste Bürger*innen-Solarkraftwerk in Betrieb genommen, derzeit testet Wien Energie dort auch einen innovativen Redox-Flow-Batteriespeicher. Das ist ein Stromspeicher, der Energie in flüssigen Elektrolyten chemisch speichert und bei Bedarf wieder ins Netz einspeist. Im Herbst 2001, also vor 25 Jahren, wurde mit Kraftwerksblock 3 die modernste Kraft-Wärme-Kopplungsanlage Wiens in Betrieb genommen. Sie produziert jährlich Strom für 385.000 Haushalte und Fernwärme für bis zu 180.000 Haushalte und bleibt weiterhin erhalten. Bereits im Jahr 2023 hat Wien Energie in dem gasbetriebenen Kraftwerk erfolgreich in einem Betriebsversuch die Beimengung von Wasserstoff getestet. Damit hat die Stadt Wien schon vor Jahren Maßnahmen zu Raus aus Gas eingeleitet, um regional erneuerbare Wärme zu erzeugen und somit unabhängig zu sein von internationalen Krisen und den exorbitanten Preisschwankungen. Mit dem weiteren Ausbau des Standorts folgt nur ein weiterer großer Schritt beim Ausstieg aus fossilen Brennstoffen.

„Die Energiezukunft braucht das intelligente Zusammenspiel vieler technischer Lösungen. Unser Standort Donaustadt entwickelt sich vom traditionellen Kraftwerk zum Zentrum für erneuerbare Wärme. Tiefengeothermie, Wärmepumpen und Speicheranlagen sind Bausteine, mit denen wir die Wärmewende umsetzen“, sagt Peter Weinelt, Generaldirektor der Wiener Stadtwerke. „Klar ist: wir brauchen auch in der Zukunft flexible Kraftwerke, etwa während Dunkelflauten oder Bedarfsspitzen. Am Standort Donaustadt spielen diese Komponenten in Zukunft zusammen: Der Kraftwerksblock 3 ist die modernste KWK-Anlage der Stadt und seit 2023 für die Beimengung von grünem Wasserstoff zertifiziert.“

Für die Umsetzung der Anlagen beim Kraftwerk Donaustadt spricht auch die verfügbare Infrastruktur: Das Fernwärme-Leitungsnetz ist hier bereits darauf ausgelegt, große Energiemengen aufzunehmen und an die Wiener*innen zu verteilen.

„Wir brauchen mehr erneuerbare Wärme. Die geplanten Projekte beim Kraftwerk Donaustadt leisten dazu einen wesentlichen Beitrag. Für unsere Kundinnen und Kunden bedeutet dieser Ausbau eine zuverlässige, leistbare und klimafreundliche Versorgung auch in Zukunft“, sagt Sascha Zabransky, Geschäftsführer von Wien Energie. „Derzeit kommt noch etwas mehr als die Hälfte der Wiener Fernwärme aus gasbefeuerten KWK-Anlagen. Bis 2040 wollen wir zur Gänze auf fossile Energieträger verzichten. Dafür setzen wir auf den Ausbau von Tiefengeothermie und Großwärmepumpen. Auch die Müllverbrennung wird weiterhin einen Beitrag leisten, dazu kommen mit erneuerbaren Energieträgern betriebe KWK-Anlagen. So stärken wir die Versorgungssicherheit und werden schrittweise unabhängiger von Preisschwankungen an den internationalen Energiemärkten.“

Ambitionierter Zeitplan am Kraftwerksgelände

Wien Energie und OMV bereiten in ihrem Joint Venture deeep derzeit die zweite Tiefengeothermie-Anlage Wiens vor. Nach aktueller Planung könnte die Errichtung ab 2027 beginnen. Bei der Technologie wird ein natürliches Heißwasservorkommen genutzt, das sich in mehreren Kilometern Tiefe unter dem Wiener Becken erstreckt. Vom Kraftwerksstandort aus kann dieses sogenannte Aderklaaer Konglomerat mit Tiefenbohrungen erschlossen werden. Die erste Wiener Anlage dieser Art entsteht derzeit in Aspern.

Ebenfalls ab 2027 plant Wien Energie den Bau eines innovativen Erdbecken-Wärmespeichers. Das Vorhaben ist aus dem Forschungsprojekt ScaleUp hervorgegangen und wird von nationalen Stellen wie auch der EU gefördert.

Ab 2028 plant Wien Energie die Errichtung eines Fernwärmeknotens mit Wärmepumpen in einem Bestandsgebäude des Kraftwerks. Insgesamt könnte dann beim Kraftwerk Donaustadt Wärme für umgerechnet 280.000 Wiener Haushalte erzeugt werden. In den 2030er-Jahren soll ein Tageswärmespeicher entstehen, der Wärmeenergie in Form von heißem Wasser speichert und bei Bedarf ins Fernwärmenetz einspeisen kann.

In Österreich einmaliges Vorhaben

Die Kombination dieser innovativen Technologien zur Erzeugung und Speicherung von erneuerbarer Wärme ist ein in Österreich einmaliges Projekt. Damit macht Wien Energie Wärme aus den Tagen an den Abenden und aus dem Sommer- im Winterhalbjahr verfügbar. So profitieren die Wienerinnen und Wiener direkt von regional verfügbarer erneuerbarer Wärme.

„Die Energiezukunft entsteht, wenn wir die Stärken verschiedener Technologien intelligent verbinden. Genau dazu schlagen wir in der Donaustadt ein neues Kapitel auf: Aus einem traditionsreichen Kraftwerksstandort wird ein Herzstück der Wiener Wärmewende. Tiefengeothermie liefert Wärme aus der Erde, Wärmepumpen erschließen zusätzliche Wärmequellen, und Speicher halten die Wärme bereit, bis sie gebraucht wird. Gemeinsam bringen uns diese Lösungen Schritt für Schritt raus aus fossilem Gas. So schaffen wir sichere und saubere Wärme für kommende Generationen“ sagt Stefan Gara, Energiesprecher der NEOS Wien.

„Als Donaustädter freut es mich besonders, dass mein Heimatbezirk eine Schlüsselrolle in der Wiener Energiewende einnimmt. Vor einem Jahr startete in Aspern die erste Tiefengeothermie-Anlage in die Testphase, nur wenige Kilometer weiter setzte Wien Energie im Kraftwerk Donaustadt mit Wasserstoffversuchen internationale Maßstäbe. Heute zünden wir die nächste Stufe für ein klimaneutrales und unabhängiges Wien: Das Kraftwerk Donaustadt wird zum modernen Energy-Hub – mit der zweiten Tiefengeothermie-Anlage, dem allerersten Erdbecken-Wärmespeicher der Stadt, einem Tageswärmespeicher sowie einem Fernwärmeknoten mit Wärmepumpen. Damit halten wir unser Versprechen und sichern den Wiener*innen eine lebenswerte, nachhaltige und leistbare Energiezukunft. Das ist Energie ‚made in Vienna‘“, so der SPÖ-Klubvorsitzende und Vorsitzende des Unterausschusses Wiener Stadtwerke Josef Taucher.

Für Ernst Nevrivy, Bezirksvorsteher der Donaustadt ist die Modernisierung ein bedeutendes Projekt für den Bezirk: „Die Donaustadt ist nicht nur der einwohnerstärkste, sondern auch der am schnellsten wachsende Bezirk Wiens – und mit diesem Wachstum steigt auch der Bedarf an einer sicheren und zukunftsfähigen Energieversorgung. Umso mehr freut es mich, dass mit dem Ausbau des Kraftwerks Donaustadt eines der wichtigsten Energieprojekte unserer Stadt direkt in unserem Bezirk umgesetzt wird. Wo bereits seit über 50 Jahren Strom und Wärme erzeugt werden, entsteht nun ein hochmoderner Standort, der mit innovativen Technologien einen wesentlichen Beitrag zum Ausstieg aus fossilen Energieträgern leistet.“

Erneuerbare Fernwärme für Wien

Die Fernwärme versorgt in Wien bereits mehr als 480.000 Wohnungen mit Heizung und Warmwasser. Um die Wärmeversorgung Schritt für Schritt von fossilen Energieträgern unabhängig zu machen, baut Wien Energie die Erzeugung erneuerbarer Wärme konsequent aus. Dabei kommen bereits heute Technologien wie Abwärmenutzung, Großwärmepumpen und Biomasse zum Einsatz. Der Standort Donaustadt wird künftig zu einem der wichtigsten Knotenpunkte für die Erzeugung und Speicherung erneuerbarer Wärme in Wien. Die geplanten Projekte ergänzen einander, um Wärme zu produzieren und zu speichern.

Klarer Plan zur Dekarbonisierung

Die Fernwärme spielt eine wichtige Rolle bei der Dekarbonisierung der Stadt. Bis 2040 soll ihr Anteil am gesamten Wärmebedarf von gut 40 auf 56 Prozent steigen. Um mehr Kund*innen versorgen zu können und gleichzeitig Schritt für Schritt von fossilen Energieträgern unabhängig zu werden, muss die Erneuerbaren-Wärmeproduktion massiv ausgebaut werden. Dafür hat die Wien Energie einen klaren Plan und setzt seit Jahren wichtige Schritte: Das größte Zukunftspotential liegt in der Nutzung der Tiefengeothermie, also der Wärme aus dem Erdinneren unter Wien. Dafür errichtet Wien Energie aktuell gemeinsam mit der OMV die erste Anlage in der Seestadt Aspern. Sie soll ab 2029 25.000 durchschnittliche Haushalte mit regional verfügbarer erneuerbarer Wärme versorgen. Bis 2040 wollen Wien Energie und OMV bis zu sieben Tiefengeothermie-Anlagen umsetzen, die dann umgerechnet 200.000 Wiener Haushalte versorgen können.

Auch Großwärmepumpen haben großes Potential: Die 2026 in Betrieb genommene Großwärmepumpe bei der Spittelau ist die drittgrößte im Portfolio von Wien Energie mit einem Versorgungsgrad von 16.000 Haushalten. Eine Großwärmepumpe beim Kraftwerk Simmering deckt bereits seit 2019 den Bedarf von 25.000 Haushalten, die Großwärmepumpe bei der Kläranlage ebswien beliefert 56.000 Haushalte. Zusammengerechnet können die drei Großwärmepumpen so viel Wärme produzieren, wie es dem Bedarf von rund 100.000 durchschnittlichen Wiener Haushalten entspricht.

Eine Milliarde Euro Investitionen

Wien Energie investiert in den kommenden Jahren etwa eine Milliarde Euro in den Ausbau und die Dekarbonisierung der Fernwärme. Zusätzlich investiert Wien Energie 1,7 Milliarden Euro in den Ausbau von Sonnen-, Wind- und Wasserkraft. Mit dem Ausbau von erneuerbarem Strom und erneuerbarer Wärme baut Wien Energie ein Energiesystem auf, das zunehmend auf regionalen und erneuerbaren Quellen basiert. Damit wird die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten reduziert und es sinkt der Einfluss von Preisschwankungen an den internationalen Energiemärkten.

Ein Standort mit Mehrwert

Das Kraftwerk ist noch in einer anderen Hinsicht wichtig für die Zukunft der Energieversorgung: Seit September 2023 ist dort mit dem Technischen Ausbildungszentrum (TAZ) in einem ehemaligen Verwaltungsgebäude ein zentraler Standort der Lehrlingsausbildung von Wien Energie untergebracht.

Anlaufstelle für Anrainer*innen

Wien Energie setzt rund um die Modernisierung auf eine umfassende und transparente Kommunikation mit den Anrainer*innen. Neben einer Website mit Informationen zu den laufenden Projekten (www.wienenergie.at/kraftwerkdonaustadt) steht eine Ombudsstelle als direkte Ansprechpartnerin zur Verfügung.

Zahlen und Fakten:

1973: Inbetriebnahme Kraftwerk Donaustadt (Block 1 und Block 2)

2001: Inbetriebnahme Kraftwerksblock 3 mit einer jährliche Strom-Produktion für 385.000 Haushalte und Fernwärme für bis zu 180.000 Haushalte

2012: Erstes Bürger*innen - Solarkraftwerk

2023: Betriebsversuch Beimengung von 15 Prozent Wasserstoff

2026: Redox-Flow-Batteriespeicher

2026-2027 Rückbau 150 Meter Schornsteins von Block 1 und Block 2

Ab 2027: geplanter Start der Errichtung der zweiten Tiefengeothermie-Anlage Wiens (Joint venture deeep von OMV und Wien Energie) für 70.000 Haushalte.

Ab 2027: geplanter Start der Errichtung Erdbecken-Wärmespeicher

2028: Projektbeginn Fernwärmeknoten mit Wärmepumpen

2030er Jahre: geplanter Start der Errichtung des Tageswärmespeichers

Vier neue Anlagen sichern die Wärmeversorgung für umgerechnet 100.000 Haushalte

Bauzeit von 2027 bis voraussichtlich 2032

Die Umsetzung der geplanten Projekte steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die zuständigen Behörden und Gremien.

Bildmaterial: https://wienenergie.at/media-58