Lochen (OTS) -

Der Tierschutzhof PFOTENHILFE hat in diesen Tagen sein 20-jähriges Jubiläum. Was im November 2006 als Vorzeigeprojekt in der Grenzregion Oberösterreich/Salzburg ins Leben gerufen wurde, hat sich zu einer der wichtigsten Auffangstationen für Tiere in Not in ganz Österreich entwickelt.

Seit der Gründung hat der Tierschutzhof unzähligen vernachlässigten, gequälten oder abgeschobenen Tieren ein neues Leben geschenkt. Mittlerweile finden in der PFOTENHILFE mehr als 600 Tiere aus rund 30 verschiedenen Arten dauerhaft oder temporär Zuflucht – von Rindern und Pferden, kleinen Paarhufern, Neuweltkameliden, allerlei Geflügel, Kaninchen, Nagern und Ziervögeln über Hunde und Katzen bis zu Schweinen, die allesamt in großen Gruppen in permanenter Freilandhaltung oder großzügigen, naturnahen und artgerechten Gehegen und Volieren betreut werden.

Neben der täglichen Pflege, medizinischen Versorgung und Vermittlung von Tieren setzt die PFOTENHILFE seit 20 Jahren auf konsequente Bewusstseinsbildung durch Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärung, Besucherführungen und Aufzeigen von Tierquälerei. Zudem zählen ein Streunerkatzen-Kastrationsprojekt mit dem Land Oberösterreich, der Einsatz für strengere Gesetze gegen Tierquälerei und vor allem die Aufnahme ausgesetzter, entlaufener oder behördlich abgenommener Tiere zu den Kernaufgaben. Das Team rund um Geschäftsführerin Johanna Stadler steht 365 Tage im Jahr im Einsatz: "Bei unserer unerlässlichen Arbeit für die Tiere werden wir von einem breiten Netzwerk von Tierärzten, Biologen, Juristen, Tiertrainern und vielen anderen unterstützt. Unsere Arbeit erfordert viel Liebe, Herz, Hausverstand und Fachwissen sowie die Bereitschaft, seine eigenen Bedürfnisse hintanzustellen", so Stadler.

Die PFOTENHILFE ist ein zuverlässiger Partner der Behörden und ein sicherer Arbeitgeber in der Region sowie Anlaufstelle für Menschen in Not, die nicht wissen wohin mit ihren Tieren oder ein Tier finden oder gar Zeuge von schlechter Tierhaltung oder gar Tierquälerei wurden. "Seit vielen Jahren ist die PFOTENHILFE auch eine Auffangstation für verwaiste oder verletzte Wildtiere, die bei uns fachgerecht aufgezogen und gesundgepflegt werden, bis sie ausgewildert werden können", so Stadler abschließend.





Fotos im Anhang: Stadler mit Katze (PFOTENHILFE/Matthias Schickhofer), Kind mit Esel (PFOTENHILFE/Sonja Müllner), Fotos Tiere mit Kürbissen (PFOTENHILFE/Michaela Steiner)