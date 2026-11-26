Wien (OTS) -

153 Elektrokleingeräte für einen guten Zweck: Das Elektrokleingeräte Forum (EKGF), ein Netzwerkpartner des FEEI, unterstützt mit seiner diesjährigen Spendenaktion das JUCA - Haus für junge Erwachsene der Caritas. Die Sachspenden kommen Menschen zwischen 18 und 27 Jahren zugute, die ihre Wohnung verloren haben und im JUCA Unterstützung auf ihrem Weg zurück in ein selbstständiges Leben erhalten.

Das JUCA bietet jungen Erwachsenen einen Ort, an dem sie zur Ruhe kommen, neue Perspektiven entwickeln und ihr Leben wieder stabilisieren können. Mit seiner diesjährigen Spendenaktion möchte das Elektrokleingeräte Forum einen konkreten Beitrag leisten und den Bewohner:innen praktische Alltagshelfer zur Verfügung stellen.

„Mit unserer Spendenaktion möchten wir dort unterstützen, wo Hilfe unmittelbar im Alltag ankommt. Gerade für junge Menschen, die nach einer schwierigen Phase wieder Fuß fassen, können praktische Alltagshelfer ein kleines Stück Selbstständigkeit und Normalität zurückbringen. Wir freuen uns sehr, mit unseren Mitgliedern auch in diesem Jahr gemeinsam gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen“, sagt Gabriele Eder, Obfrau des Elektrokleingeräte Forums.

Maria-Theresa Kienzer, JUCA-Leiterin, ergänzt: „Für junge wohnungslose Menschen sind es oft die kleinen Dinge des Alltags, die beim Neustart fehlen. Die gespendeten Geräte helfen unseren Bewohner:innen dabei, ihren Alltag selbstständiger zu gestalten, und unterstützen sie auf ihrem Weg in ein eigenständiges Leben. Wir bedanken uns herzlich beim Elektrokleingeräte Forum und seinen Mitgliedern für diese unmittelbare Unterstützung.“

153 Geräte für junge Menschen im JUCA

Die Spende umfasst ein breites Spektrum an praktischen Alltagshelfern: von Kaffeemaschinen, Wasserkochern, Pfannen und Toastern über Staubsauger und andere Reinigungsprodukte bis hin zu Produkten für die Körperpflege. Sie sollen den Bewohner:innen das tägliche Leben erleichtern und mehr Selbstständigkeit im Alltag ermöglichen.

Möglich gemacht haben die Spende die Marken Bosch, Braun, De'Longhi, Electrolux, EMSA, Leifheit, Remington, Rowenta, Russell Hobbs, Tefal und WMF.

Über das Elektrokleingeräte Forum

Das Elektrokleingeräte Forum ist ein Netzwerkpartner des Fachverbandes der Elektro- und Elektronikindustrie und vertritt die Interessen der Unternehmen BaByliss; BSH Hausgeräte mit den Marken Bosch und Siemens; Philips Austria; Electrolux/AEG; Spectrum Brands mit den Marken Russell Hobbs und Remington; Groupe SEB mit den Marken Tefal, Rowenta, Krups und WMF; De'Longhi Group mit den Marken De'Longhi, Kenwood, Braun und nutribullet; Leifheit und Soehnle; Procter & Gamble.

Weitere Informationen: www.lifestyle-im-haushalt.at

Über die Caritas der Erzdiözese Wien

Die Caritas zählt zu den größten sozialen Organisationen Österreichs. Allein auf dem Gebiet der Erzdiözese Wien engagieren sich mehr als 6.600 hauptamtliche Mitarbeiter:innen und fast 17.000 Freiwillige für Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Unter dem Leitsatz „Not sehen und handeln“ unterstützt die Caritas Menschen rasch, unbürokratisch und auf Augenhöhe.