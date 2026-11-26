Wien (OTS) -

Seit Ende Oktober läuft die Winternothilfe der Caritas auf Hochtouren. Die Gruft, die heuer ihr 40-jähriges Bestehen feiert, erlebt dabei einen Winter, in dem steigende Lebenshaltungskosten, sinkende Temperaturen und drohende Kürzungen im Sozialbereich den Druck auf obdachlose und armutsbetroffene Menschen erhöhen. „Für uns ist klar: Wenn die Temperaturen fallen, dann muss unsere Hilfe mehr werden! Gerade jetzt brauchen obdachlose und armutsbetroffene Menschen unsere volle Unterstützung“, betont Caritasdirektor Klaus Schwertner.

Bei einem Medientermin am 3. Dezember zieht die Caritas eine erste Bilanz der laufenden Winternothilfe und stellt weitere Unterstützungsmaßnahmen für die kommenden Monate vor. Unterstützt wird die Aktion von den Schauspielern und Kabarettisten Manuel Rubey und Simon Schwarz, die gemeinsam mit der Caritas das diesjährige Gruft-Winterpaket präsentieren.

Rund 21.000 Menschen gelten in Österreich als obdach- oder wohnungslos. In Wien schlafen aktuell mehrere hundert Menschen auf der Straße. Die Caritas rechnet damit, dass die Zahl jener Menschen, die Hilfe benötigen, angesichts der wirtschaftlichen Entwicklungen und geplanter Kürzungen steigen wird.

Wie entwickelt sich die Lage in diesem Winter? Welche Unterstützung brauchen obdachlose Menschen jetzt besonders dringend? Und was braucht es, um Armut und Wohnungsverlust wirksam zu verhindern?

Pressegespräch & Foto-/Drehtermin mit

Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien

Lis Pichler, Leiterin der Gruft

Manuel Rubey und Simon Schwarz, Schauspieler und Kabarettisten

Klient der Gruft



Wann: Donnerstag, 3. Dezember 2026, 9.00 Uhr

Wo: Betreuungszentrum Gruft, Barnabitengasse 12A, 1060 Wien

Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].