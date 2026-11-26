Wien (OTS) -

Die für Donnerstag, 26. November 2026, geplante Pressekonferenz „Ökonomische Selbstbestimmung von Frauen* mit Behinderungen: Zwischen individuellen Strategien und strukturellen Grenzen“ mit Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner, Projektleiterin Sabine Mandl und Projektpartnerin Heidemarie Egger muss aus Termingründen verschoben werden.