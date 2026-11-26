- 26.11.2026, 08:52:32
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VERSCHOBEN: Pressekonferenz zur ökonomischen Selbstbestimmung von Frauen* mit Behinderungen
Neuer Termin: 16. Dezember 2026, 11:00 Uhr
Die für Donnerstag, 26. November 2026, geplante Pressekonferenz „Ökonomische Selbstbestimmung von Frauen* mit Behinderungen: Zwischen individuellen Strategien und strukturellen Grenzen“ mit Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner, Projektleiterin Sabine Mandl und Projektpartnerin Heidemarie Egger muss aus Termingründen verschoben werden.
Der neue Termin ist am 16. Dezember 2026 um 11:00 Uhr im Presseclub Concordia, Bankgasse 1, 1010 Wien. Wir bitten um erneute Anmeldung unter [email protected] bis spätestens 16. Dezember 2026, 9:00 Uhr.
Rückfragen & Kontakt
Ludwig Boltzmann Institut für Grund- und Menschenrechte
Uroš Prah
Telefon: +43 1 4277-27465
E-Mail: [email protected]
Website: https://gmr.lbg.ac.at/
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