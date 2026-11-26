Wien (OTS) -

Die Anzahl der in Österreich zugestellten Pakete betrug im 2. Quartal 2026 rund 103,1 Millionen, das ist ein Anstieg von 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. „Umgelegt auf die jeweilige Einwohnerzahl in Österreich entfielen im 2. Quartal 2026 auf jede Person durchschnittlich 11 Pakete, zehn Jahre zuvor waren es im selben Quartal nur drei Pakete pro Person“, veranschaulicht Dr. Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post, den seit Jahren anhaltenden Anstieg von Paketvolumina. „Wie sich die neue Paketsteuer auf die Sendungsmengen konkret auswirkt, können wir derzeit noch nicht sagen. Genaue Zahlen für das 4. Quartal 2026, die die Auswirkungen der Paketsteuer erstmals zeigen werden, werden wir uns, sobald sie vorliegen, genau ansehen. Ich denke, das ist interessant“, sagt Steinmaurer.

Von Österreich in das Ausland gingen in Summe rund 8,8 Millionen Pakete. Davon wurden 8,2 Millionen Stück innerhalb des Europäischen Wirtschaftraums (EWR) zugestellt, das sind 7,9 Prozent mehr als im Vergleich zum Vorjahresquartal. Etwa 0,6 Millionen gingen in Regionen außerhalb des EWR, das sind im Jahresvergleich 18,6 Prozent weniger.

Sendungsmengen bei Briefen weiterhin im Sinkflug

Der Rückgang der Sendungsmengen bei Briefen hält weiterhin an. Im 2. Quartal 2026 wurden rund 97,3 Millionen Briefe an inländische Postadressen zugestellt, das sind rund 8,5 Prozent weniger als im 2. Quartal 2025. „Auch hier ist der Blick in die Vergangenheit interessant: Umgelegt auf die Einwohnerzahl wurden im 2. Quartal 2026 durchschnittlich 11 Briefe verschickt, zehn Jahre zuvor waren das im selben Quartal im Durchschnitt 18 Briefe, mehr als zwei Drittel mehr als heuer“, so Steinmaurer zum seit Jahren anhaltenden Rückgang im Segment Briefe.

Auch der Versand von Briefen ins Ausland geht zurück: Im 2. Quartal 2026 wurden rund 5,7 Millionen Briefe verschickt. Das sind 5,2 Prozent weniger als im Vergleichsquartal des Vorjahres.

Der RTR Post Monitor erscheint vier Mal pro Jahr und enthält Daten zum österreichischen Postmarkt. Er ist auf der Website der RTR unter https://www.rtr.at/post-monitor-q22026 abrufbar.

Über die RTR

Die „Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH“ (RTR) steht zu 100 Prozent im Eigentum des Bundes. Ihre Kernaufgaben sind die Förderung des Wettbewerbs auf dem Medien-, Telekommunikations- und Postmarkt sowie die Erreichung der im KommAustria- und Telekommunikationsgesetz definierten Ziele. Sie wird von zwei Geschäftsführern geleitet und ist in die beiden Fachbereiche „Telekommunikation und Post“ (Klaus M. Steinmaurer) sowie „Medien“ (Wolfgang Struber) gegliedert. Als Geschäftsstelle unterstützt sie die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria), die Telekom-Control-Kommission (TKK) und die Post-Control-Kommission (PCK). Weitere Informationen sind unter www.rtr.at veröffentlicht.