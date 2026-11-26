Wien (OTS) -

Anlässlich des heute beginnenden EU-Sondergipfels zum Mehrjährigen Finanzrahmen 2028-2034 fordern die Land&Forst Betriebe Österreich eine verbindliche finanzielle Absicherung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Dazu zählen ein realwertgesichertes Agrarbudget, eine wirksame Krisenvorsorge und verlässliche Direktzahlungen für aktive Betriebe unabhängig von ihrer Größe.

„Die derzeit vorgesehenen rund 300 Milliarden Euro für Einkommensstützung und Krisenmaßnahmen im Rahmen der GAP müssen in den weiteren Verhandlungen jedenfalls abgesichert werden. Hier darf es keine weiteren Abstriche geben. Wir unterstützen den Einsatz Österreichs, zusätzliche Kürzungen zulasten der Landwirtschaft zu verhindern“, erklärt Konrad Mylius, Präsident der Land&Forst Betriebe Österreich.

Wie knapp dieser Finanzierungsrahmen bemessen ist, zeigt der Vergleich mit der laufenden Budgetperiode: Für die gesamte GAP stehen 2021–2027 insgesamt 386,6 Milliarden Euro zur Verfügung. Der ursprünglich von der EU-Kommission für Einkommensstützung und Krisenmaßnahmen vorgesehene Betrag von rund 300 Milliarden Euro liegt nominal gut 20 Prozent darunter. Der zusätzliche Kaufkraftverlust durch die Inflation ist dabei noch nicht berücksichtigt.

Die von EU-Ratspräsident António Costa vorgeschlagene zusätzliche Zweckbindung für GAP-Maßnahmen ist eine wichtige Verbesserung. Aus Sicht der Land&Forst Betriebe Österreich muss nun eine verbindliche Finanzierung erreicht werden, die den bisherigen Umfang der Agrarförderung einschließlich ihrer Kaufkraft sichert.

„Unsere Betriebe müssen Investitionen über viele Jahre planen. Dafür brauchen sie Klarheit über die Unterstützung, die ihnen ab 2028 zur Verfügung steht. Europas Lebensmittelversorgung und die wirtschaftliche Entwicklung des ländlichen Raums brauchen eine verlässlich finanzierte Landwirtschaft“, betont Mylius.

Die Land&Forst Betriebe Österreich sind die freiwillige Vereinigung österreichischer Landbewirtschafter, mit der Zielsetzung, Österreichs Wälder und Felder als betriebliche Grundlage und gesellschaftlichen Mehrwert zu erhalten und Bewusstsein für die Anliegen privater land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und deren Tätigkeit zu schaffen. Die Mitgliedsbetriebe der Land&Forst Betriebe Österreich bewirtschaften zusammen mehr als ein Viertel des österreichischen Waldes und produzieren jede fünfte Tonne des österreichischen Getreides.