Wien (OTS) -

„Ein zentraler Erfolg ist, dass Gold Plating bei Anlagen weitgehend verhindert werden konnte. Saubere Luft und ein wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort gehören zusammen. Entscheidend ist, dass die europäischen Vorgaben wirksam umgesetzt werden, ohne unsere Betriebe unnötig zusätzlich zu belasten“, betont Jochen Danninger, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), anlässlich der Regierungseinigung zum geplanten Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L 2027). Die WKÖ sieht darin wichtige Verbesserungen gegenüber den ursprünglichen Plänen.

Bis 2029 sollen wesentliche bisherige Genehmigungsschwellen bestehen bleiben. Bei Stickstoffdioxid (NO₂) soll weiterhin die Schwelle von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m³) gelten, bei PM10 soll es bei 35 Überschreitungstagen pro Jahr bleiben. Dadurch werden Anlagen- und Infrastrukturprojekte nicht bereits vor dem Wirksamwerden der strengeren EU-Grenzwerte ab 2030 zusätzlich erschwert. „Unsere Unternehmen brauchen verlässliche Rahmenbedingungen, damit Investitionen in Produktionsstandorte und Infrastruktur auch weiterhin möglich bleiben“, so Danninger.

Praxisgerechte Regelung bei Irrelevanzkriterien notwendig

Weiteren Handlungsbedarf sieht die WKÖ bei den sogenannten Irrelevanzkriterien für Genehmigungen. Diese legen fest, bis zu welcher Schwelle die zusätzliche Schadstoffbelastung durch ein geplantes Vorhaben als unerheblich eingestuft werden kann. „Bei den Irrelevanzkriterien brauchen wir rasch Rechtssicherheit. Die Regelung muss so ausgestaltet sein, dass die strengeren Luftqualitätsvorgaben nicht automatisch zu einer Verschärfung im Genehmigungsrecht führen. Unser Ziel muss es sein, Umwelt- und Gesundheitsschutz mit Investitionsfähigkeit, Mobilität und Versorgungssicherheit zu verbinden“, betont Danninger abschließend. (PWK643/NIS)