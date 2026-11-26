- 26.11.2026, 08:32:32
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- OTS0022
Trotz Zusage wurde Wiedereinstellung verweigert: AK Kärnten holt Entschädigung über 8.500 Euro
Zu Saisonende erhielt ein Arbeiter in Kärnten eine Wiedereinstellungszusage für den kommenden Sommer. Dann hieß es aber plötzlich, man habe doch keine Verwendung mehr für ihn.
Aufgrund der Nichteinhaltung der Wiedereinstellungszusage steht unserem Mitglied ein Schadenersatz im Ausmaß der einzuhaltenden Kündigungsfrist zu. In diesem Fall waren es rund 8.500 Euro brutto, die der ehemalige Arbeitgeber nach unserer Intervention auch bezahlt hat.
Als ein Arbeitnehmer zu Saisonende einer einvernehmlichen Auflösung des Dienstverhältnisses zustimmte, weil er gleichzeitig eine schriftliche Wiedereinstellungszusage erhielt, schien die Rückkehr in den Job nach wenigen Monaten der Arbeitslosigkeit gesichert. Doch dann kam alles anders als geplant, der Arbeitgeber weigerte sich, sein rechtlich bindendes Versprechen einzulösen und der Saisonarbeiter stand von einem Tag auf den anderen ohne Job da. Verzweifelt wandte er sich an die AK-Bezirksstelle Villach. Arbeitsrechtsexpertin Stefanie Unterpirker intervenierte, denn: „
Aufgrund der Nichteinhaltung der Wiedereinstellungszusage steht unserem Mitglied ein Schadenersatz im Ausmaß der einzuhaltenden Kündigungsfrist zu. In diesem Fall waren es rund 8.500 Euro brutto, die der ehemalige Arbeitgeber nach unserer Intervention auch bezahlt hat.“
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Wenn ein zugesagter Job verweigert wird, verlieren Beschäftigte nicht nur eine berufliche Chance, sondern auch Stabilität und finanzielle Sicherheit“, mahnt AK-Präsident Günther Goach.
Das gilt bei Wiedereinstellungszusagen
- Eine Wiedereinstellungszusage samt Zeitpunkt der Wiedereinstellung sowie den Bedingungen der Weiterbeschäftigung sollte immer schriftlich festgehalten werden.
- Beschäftigte sollten darauf achten, dass das Arbeitsverhältnis zu den gleichen Bedingungen wie zuvor fortgesetzt wird und die bisherigen Dienstzeiten auf alle arbeitsrechtlichen Ansprüche angerechnet werden.
- Während eine Wiedereinstellungszusage nur den Arbeitgeber bindet, sind an eine Wiedereinstellungsvereinbarung beide Parteien gebunden.
- Achtung: Wer eine Wiedereinstellungszusage oder -vereinbarung erhält, sollte diese vor der Unterschrift prüfen lassen: [email protected] oder 050 477-1004
Rückfragen & Kontakt
Mirela Nowak-Karijasevic
Arbeiterkammer Kärnten
Öffentlichkeitsarbeit
Bahnhofplatz 3
9021 Klagenfurt am Wörthersee
Telefon: 050 477-2409
E-Mail: [email protected]
Website: https://kaernten.arbeiterkammer.at
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