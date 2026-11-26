Kärnten (OTS) -

Als ein Arbeitnehmer zu Saisonende einer einvernehmlichen Auflösung des Dienstverhältnisses zustimmte, weil er gleichzeitig eine schriftliche Wiedereinstellungszusage erhielt, schien die Rückkehr in den Job nach wenigen Monaten der Arbeitslosigkeit gesichert. Doch dann kam alles anders als geplant, der Arbeitgeber weigerte sich, sein rechtlich bindendes Versprechen einzulösen und der Saisonarbeiter stand von einem Tag auf den anderen ohne Job da. Verzweifelt wandte er sich an die AK-Bezirksstelle Villach. Arbeitsrechtsexpertin Stefanie Unterpirker intervenierte, denn: „ Aufgrund der Nichteinhaltung der Wiedereinstellungszusage steht unserem Mitglied ein Schadenersatz im Ausmaß der einzuhaltenden Kündigungsfrist zu. In diesem Fall waren es rund 8.500 Euro brutto, die der ehemalige Arbeitgeber nach unserer Intervention auch bezahlt hat. “

„ Wenn ein zugesagter Job verweigert wird, verlieren Beschäftigte nicht nur eine berufliche Chance, sondern auch Stabilität und finanzielle Sicherheit “, mahnt AK-Präsident Günther Goach.

Das gilt bei Wiedereinstellungszusagen