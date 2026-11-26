Wien (OTS) -

Wer aufgrund von Naturereignissen wie heftigen Schneefällen – wie aktuell in weiten Teilen des Landes – gar nicht oder nicht pünktlich zur Arbeit kommen kann, braucht keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu fürchten.

„Es handelt sich um einen Verhinderungsgrund, der das Fernbleiben rechtfertigt“, betont ÖGB-Arbeitsrechtsexperte Martin Müller.

Unbedingt Bescheid geben

Arbeitnehmer:innen müssen aber alles ihnen Zumutbare unternehmen, um den Arbeitsplatz rechtzeitig zu erreichen. Ist das nicht möglich, kann der Arbeitgeber eine Verspätung oder das Fernbleiben nicht zum Anlass für eine Entlassung nehmen.



Einfach zu Hause bleiben geht allerdings nicht, stellt Müller klar: „Außerdem muss der Arbeitgeber vom Zuspätkommen oder der Verhinderung informiert werden.“

Kinderbetreuung hat Vorrang

Bleiben aufgrund starker Schneefälle Kindergarten oder Schule geschlossen und kommt niemand anderes für die Betreuung infrage, ist die Lage eindeutig, so Arbeitsrechtsexperte Müller: „Ich kann in dieser Zeit zu Hause bleiben und mich um mein Kind kümmern, ohne dafür Urlaub oder Zeitausgleich nehmen zu müssen.“

Mehr Infos auch auf der Homepage des ÖGB unter: https://www.oegb.at/themen/arbeitsrecht/rechte-und-pflichten-am-arbeitsplatz/Unwetter_Darf_ich_von_Arbeit_fernbleiben

Fotos für Ihre Berichterstattung finden Sie unter folgendem Link: https://www.oegb.at/kontakt/expertinnen-und-experten-des-oegb/martin-mueller

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