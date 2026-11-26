Wien (OTS) -

Während A1 Investitionen in Höhe von rund 500 Millionen Euro in Österreich ankündigt, wird gleichzeitig der Abbau von 430 Arbeitsplätzen bekannt. Zugleich werden wichtige Funktionen von Österreich ins Ausland verlagert. Während neue strategische Schwerpunkte und Strukturveränderungen vorangetrieben werden, wird in Österreich beim Personal gespart und bewusst Wissensverlust in Kauf genommen.

„Die Kolleginnen und Kollegen haben in den vergangenen Jahren enorme Leistungen erbracht. Sie sichern die Netze, betreuen Kundinnen und Kunden, treiben die Digitalisierung voran und sorgen dafür, dass A1 wirtschaftlich erfolgreich bleibt. Sie haben Restrukturierungen mitgetragen, Produktivitätssteigerungen ermöglicht und zusätzliche Belastungen übernommen. Während neue Geschäftsfelder erschlossen und Investitionen in Milliardenhöhe angekündigt werden, sollen jene, die diesen Erfolg erarbeiten, bei ihren Einkommen Zurückhaltung üben und die mangelnde Wertschätzung ihrer Leistung einfach so hinnehmen“, das ist für Mag. Silvija Otypka-Prastalo, stv. gf. Vorsitzende der Gewerkschaft der Post – und Fernmeldebediensteten (GPF) nicht akzeptabel.

Alle Bedenken und kritische Stimmen der Gewerkschaft GPF und auch der betriebsinternen Personalvertretung zu dieser Entwicklung innerhalb der A1 wurden vom Vorstand bisher nicht ernst genommen.

„Besonders kritisch ist die aktuelle Entwicklung auch deshalb zu sehen, weil die Republik Österreich über die ÖBAG maßgeblich an der Telekom Austria Gruppe beteiligt ist. Ein Unternehmen mit öffentlicher Mitverantwortung darf sich nicht ausschließlich an kurzfristigen Renditeüberlegungen orientieren. Es trägt auch Verantwortung für hochwertige Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Know-how in Österreich“, meint Richard Köhler, Vorsitzender der GPF.

Es stellte sich daher für die Gewerkschaft und die Personalvertretung die berechtigte Frage, welches Signal ausgesendet wird, wenn einerseits Arbeitsplätze abgebaut und Aufgaben ins Ausland verlagert werden, während andererseits von Zukunftsinvestitionen und Digitalisierung die Rede ist. Zukunft entsteht nicht allein durch Technologie und Glasfaserausbau. Zukunft entsteht durch qualifizierte und motivierte Beschäftigte.

„Die Eigentümervertreter und die Unternehmensführung müssen klarstellen, welchen Stellenwert der österreichische Standort künftig tatsächlich hat“, sind sich Richard Köhler und Silvija Otypka-Prastalo einig. „Wer die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs stärken will, darf nicht zulassen, dass Know-how schrittweise abwandert und die Beschäftigten gleichzeitig auf Gehaltssteigerungen warten müssen.“

Wertschätzung muss sich auf dem Gehaltszettel widerspiegeln. Deshalb ist die Forderung der GPF nach einem Abschluss über der rollierenden Inflation nicht nur gerechtfertigt, sondern das notwendige Minimum, stellt Richard Köhler klar.

Die österreichweit gut besuchten Betriebsversammlungen haben gezeigt, dass die Beschäftigten die Hinhaltetaktik des Managements nicht länger akzeptieren wollen. Wer Jahr für Jahr Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Spitzenleistungen einfordert, muss bei den Einkommen ebenfalls Verantwortung übernehmen, gibt Silvija Otypka-Prastalo bekannt, die vor Ort bei den Betriebsversammlungen in Wien war.

Sowohl die Gewerkschaft als auch die Personalvertretung der A1 Telekom erwarten daher vom Vorstand ein ernstzunehmendes KV-Angebot, eine klare Unternehmensstrategie und ein Bekenntnis zum Standort Österreich.

A1 braucht nicht nur leistungsfähige Netze, sondern auch motivierte und fair behandelte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wer die Zukunft des Unternehmens sichern will, darf nicht bei den Menschen sparen, die diese Zukunft jeden Tag erst möglich machen.