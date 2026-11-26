Wien (OTS) -

Ob für den Ballabend, die Weihnachtsfeier oder den Alltag: Eine Feinstrumpfhose soll gut aussehen, bequem sitzen und möglichst lange halten. Doch lohnt sich der Griff zur teuren Markenware? Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat zehn Feinstrumpfhosen mit 15 bis 20 DEN geprüft. Fazit: Drei teurere Modelle schnitten mit „gut“ am besten ab. Die übrigen Produkte, darunter auch höherpreisige Modelle, erhielten ein „durchschnittliches“ Gesamturteil. Sämtliche Details zum Test gibt es in der Dezember-Ausgabe des Testmagazins KONSUMENT und auf www.vki.at/feinstrumpfhosen-2026.

Schrumpfen nach dem Waschen

Im Test standen insbesondere die Oberflächenbeständigkeit und die Passform nach dem Waschen auf dem Prüfstand. Nur drei Produkte aus dem Preissegment zwischen rund 18 und 25 Euro erreichten ein gutes Gesamturteil. Die übrigen Strumpfhosen schnitten durchschnittlich ab. Die größten Unterschiede zeigten sich bei der Formstabilität: Etliche Produkte schrumpften nach dem Waschen deutlich. Dadurch werden Maschen und Fasern beim erneuten Tragen stärker beansprucht, was die Haltbarkeit beeinträchtigen kann. „Hohe Formbeständigkeit ist daher nicht nur für die Passform wichtig, sondern kommt auch der Langlebigkeit zugute“, betont VKI-Projektleiterin Angela Tichy.

Knötchen, Flusen und Laufmaschen

Kleine Knötchen (Pilling), Flusen und Verfilzungen können die Freude an einer Strumpfhose schnell trüben. „Falke“ überzeugte als einzige Marke in allen drei Prüfpunkten zur Oberflächenqualität mit sehr guten Ergebnissen. Bei der Formstabilität, insbesondere bei der Bundweite, zeigte das Modell jedoch Schwächen. Mit 16 Euro ist die Strumpfhose zudem nicht günstig. Die stärkste Knötchenbildung wiesen die Modelle von „nur die“ und „H&M“ auf.

Erfreulich: „Alle zehn Strumpfhosen bestanden die sogenannte Berstprüfung. Sie halten somit den Kräften stand, die beim Anziehen und Tragen auftreten. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie vor Laufmaschen geschützt sind“, erklärt Angela Tichy.

Teurer ist nicht automatisch besser

Die drei besten Strumpfhosen kosten zwischen 17,95 und 25 Euro. Ein hoher Preis ist aber keine Garantie für gute Qualität: Die teuren Modelle von „Falke“ und „Palmers“ erreichten ebenso wie günstigere Produkte insgesamt nur ein „durchschnittliches“ Gesamturteil. Auch günstigere (Eigen-)Marken konnten in einzelnen Prüfkriterien punkten: So überzeugte DM fascino mit einer robusten Oberfläche, H&M mit guter Maßbeständigkeit nach dem Waschen. Allerdings zeigten beide Modelle auch Schwächen – fascino bei der Formstabilität, H&M beim Pilling.

Fazit

Alle getesteten Strumpfhosen erwiesen sich als gebrauchstauglich. Die größten Schwächen zeigten sich bei der Maßbeständigkeit nach dem Waschen, nicht bei der grundsätzlichen Belastbarkeit. Für eine möglichst lange Lebensdauer sind neben der Produktqualität auch die Wahl der richtigen Größe, eine schonende Handhabung und sorgfältige Pflege entscheidend.

SERVICE: Die ausführlichen Testergebnisse gibt es ab 26.11.2026 in der Dezember-Ausgabe der Zeitschrift KONSUMENT und auf www.vki.at/feinstrumpfhosen-2026.